內地日前宣布將放寬生育政策，容許生3個孩子，話音未落，隨即引來社會激烈討論，大多數人的反應並不是雀躍，而是質疑，生活節奏緊迫、孩子的教育、工作的前景等一大堆問題要解決，看來民眾對政策不大看好。而討論中有「躺平主義」的一群，他們甚至表示一個孩子也不想生。

躺平主義是內地的一個潮語，即「佛系青年」，意思是躺下來，放棄奮鬥的人生，不追求工作上的成就、成家立室、買房子、買汽車，不希望活在別人期望和壓力下。他們盡可能降低身外物的欲求，不希望承擔太多責任，是一種無欲無求、只想輕鬆過活的生活態度。

昔日社會物質匱乏，整體都處於貧窮狀態，但當代中國是經濟增長最快、生產力最強的時代，為甚麼年輕人都不想奮鬥甚至不想生孩子呢？一句話：「我太難了。」不論是內地還是香港，生活壓力實在逼人，工時過長，房價飆升太快，工資根本追不上，機會都留給了上一輩有基礎的人，階級固化的問題嚴重。

新生世代在種種惡性競爭下，努力奮鬥的邊際效益很低，再多的努力，所得的成果也可能很少；更有可能的是，他們努力奮鬥的成果，被壟斷資本和既得利益者剝削，奮鬥都只是令老闆們多買幾間豪宅、幾輛名車。年輕一代或會認為與其當韭菜，倒不如躺平下來，也算是對殘酷現實一種消極抵抗。

躺平主義成為當今年輕一代一種可行的生活選項，住在斗室或長期跟家人一起住，閒時宅在家中，上網娛樂、購物點餐，消費的確不高，偶爾來一個「微高價」或「小確幸」，甚至來個短途旅行，生活可以很愜意。問題是，在「996」長工時工作狀態中奮鬥與躺平主義之間，社會是不是應該有更好、更可持續發展的生活選擇呢？人不是機器，要有休息、要有平衡的生活，再奮鬥也好，過長的工時，社會是不會有可持續發展的。人們工作太累了，生孩子的欲望自然也沒有了，生下來也擔心沒有時間照顧。

工時規管這個問題，內地的問題仍是有法不依，香港的問題是連標準工時立法也沒有時間表。東亞文化中有根深柢固的勤勞傳統，上司、同事不放工，自己也不好意思放工，故須正視及改變這種內耗的文化，例如提高在正常工作時間內的工作效率，讓同事可以準時放工。另外，我們還要正視平台經濟帶來的新壟斷問題。平台經濟雖然帶來增長點，但寡頭模式下壓縮了傳統經濟和下游經濟的盈利空間，令中小微企難以改善員工的待遇，亦是「996」長工時的原因之一。

政府要加強對壟斷行為的懲罰，也可對壟斷企業徵收暴利稅，透過公共財政，保障市民享有房屋、教育、醫療和退休這些基本需要，以實現財富再分配的社會公義。總而言之，生活模式要有選擇空間，社會要有機會給人力爭上游，燃點年輕人奮鬥的動力，也要提供環境，讓人可輕輕鬆鬆過天倫樂，孩子生得起也養得起。低生育率是經濟發達地區的常態，也是一個危機，日本人口老化經濟低迷，可謂前車之鑑。