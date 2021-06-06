神州觀察：列車撞死施工員　事故原因不難猜

有道是，小心駛得萬年船。從新疆烏魯木齊開往浙江杭州的蘭新鐵路K596列車，日前於清晨時分在甘肅金昌撞上鐵路施工人員，並釀成9死慘劇。按說鐵路維修養護一類的施工作業絕非一天兩天的事，早該做慣做熟，更應有一套行之有效的安全保障制度才是，畢竟人命關天；然而最終還是出了事，箇中原因想必不難猜，便是有人違規作業，不將安全生產當回事。

一般來說，鐵路線會在夜間某個時段為施工維修預留時間，盡量不安排列車運行；有的則屬單線運行，即是在雙線鐵路上一邊跑火車，另一邊可以搞工程維修，像本次事發地段便是如此。

其實相關章程規定寫得都很清楚，只要嚴格遵照執行，基本上很難出問題，想想全國乃至全世界那麼多鐵路網絡，包括其他交通運輸網絡不都是如此？否則每天不知要出多少車毀人亡事故，早就亂了套。

據有關當局初步交代，本次撞擊位置並非發生於施工一邊的路軌，而是旁邊那條，這或可說明，在列車單線運行合規的前提下，施工一方發生了違規操作，問題就在於，有關人員因何超出施工範圍，去到了另一條存在安全風險的路軌上，是某些工人擅自行事？還是對作業區域沒有搞清楚？抑或是受人指使所為？更重要的是，按照相關安全管理規定，施工單位應在工程進行中配有安全員、防護員、聯絡員、帶班人員等，充分做好安全監護工作，很顯然，一切都成了擺設，甚至根本沒有配備。

翻查資料可見，內地過往不乏嚴重鐵路事故，有些正是各種人為操作失誤及違規所致；而早前發生在台灣、導致49死的太魯閣號台鐵事故，更是教訓慘痛，對全球鐵路運行、施工維修安全都應起到很好的警戒作用。當然，這種警戒作用亦適用於所有安全生產領域，像一些化工廠說爆炸就爆炸，一些礦廠說塌就塌了，一氧化碳超標、煤氣洩漏、滲水、氣爆都是常有的事；事後一查，全都存在各種違規操作，安全生產指引不是沒有，處罰條例也都一條條寫得清楚明白，血的教訓更是多到數不清，偏偏就是有人不遵從，豈不怪哉？

像當年造成21死的陝西神木礦難，礦工說公司天天都開安全會，遲到還會被罰款；當地煤礦安監部門則表示，事發煤礦所有證照齊全，結果是誰也不知道咋就出事了。總之出了事不能老用偶然、意外來解釋，因為海恩法則告訴人們，所有看似偶然的事故發生，都是各種因素累積到一定程度的必然結果，都有端倪可查；而按照梅菲定律的啟示，只要存在發生事故的原因，事故就一定會發生，又哪來的那麼多意外？不過是揣着明白裝糊塗，將安全生產視作兒戲，必然禍事不絕。