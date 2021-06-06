功夫茶：借悼念周街作亂　嚴執法勿留星火

2019年黑暴期間，烈火暴行不絕，政府未能「治亂世用重典」，甚且一直上演「警察拉人，律政司放人」嘅鬧劇，香港局勢之動盪，比之「六七暴動」，可謂有過之而無不及！香港儼然係個暴力城市！

作為港人，冇人想黑暴重臨！日前係「6‧4」32周年紀念日，警方雖已反對支聯會舉辦燭光晚會，之不過泛民團體及網民發起喺多區擺放街站，其中學生組織「賢學思政」當晚7時喺旺角區擺街站及放映會。阿哥，明眼人都知係想借6‧4喺街頭玩嘢，根本就係「賣布唔帶尺」──存心不良（量）！警方屢次警告不可聚集無效，最終以公眾地方行為不檢為由，拘捕組織召集人王逸戰。據悉，王逸戰尋日中午獲保釋離開旺角警署，手機冇被扣查，7月初須再到警署報到。

「賢學思政」當日嘅街站擺放咗標語架，寫有「以史為鑒，志守吾土」。而街站計劃踏入8點就會以電子燭光作默哀行動。警方約早15分鐘即採取行動，以行為不檢拘捕王逸戰，佢被戴上手銬帶走，另有兩名手持電子燭光嘅男子亦被帶走。嗱！呢啲咪叫「果斷執法」囉！唔通又等佢哋「be water」如水銀瀉地化身「火魔法師」先來救火咩？警方經過烈火暴行教訓，梗係唔會咁易畀你哋得米，一旦畀佢哋能量激增，就恍如去了雞雞練成葵花寶典，「違法達義」亂Q咁嚟，仲得掂！是以警方「以黑暴為鑒，堅毅守我城」！部署精到，值得一讚！

毛澤東佢老人家深明「星星之火，可以燎原」嘅至理！佢講過：難道我們愈怕「鬼」，「鬼」就愈喜愛我們，發出慈悲心，不害我們，而我們的事業就會忽然變得順利起來，一切光昌流麗，春暖花開了嗎？講得好！警方今趟經過多方搜證，明知有人借機想「搞鬼」甚至「扮鬼」，於是更積極「防鬼」和「捉鬼」！

6‧4當日，警方首度引用《公安條例》將維園多個地方圍封，包括中央草坪、足球場等，並出動7,000警力維持治安。大哥，如果真係燭光如水瀉萬家咁和平去紀念6‧4，警方何苦出動咁龐大警力？果不其然，6‧4當晚約7點半後，多區仍出現大量人群聚集，銅鑼灣更一度集結逾2,000人，各人無視禁聚令，有人更衝出馬路堵塞交通，把垃圾桶拋出行車道。看到嗎？山雨欲來風滿樓，要不是警方一再截查黑衣人，果斷驅散大批聚集人群，黑暴死灰復燃一啲都唔出奇！呢，當晚美國駐港澳總領事館窗邊首點燭光，這不是狗拿耗子嗎？睇來，國安大法呢把寶劍若能及時出鞘斬妖除魔，尤其「為美國而戰」嘅大漢奸，殺一儆百，勿留星火，香港自然光昌流麗，歲月靜好。