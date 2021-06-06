世界視線：美國竊聽已成癖　歐洲敢怒不敢言

美國被爆勾結丹麥情報當局，對德、法等國政要進行監聽，儘管默克爾和馬克龍等領袖公開對美、丹表達不滿，但相對而言，歐盟各國矛頭更多地指向丹麥。

丹麥是唯一一個既是北約成員、也是歐盟成員的北歐國家，再加上該國擁有連接德、法等國的海底互聯網光纜，自然成為美國「合作」的首選。當然，丹麥這些年來從美國也獲得了不少好處，例如丹麥前首相拉斯穆森就是在美國的支持下，獲得北約秘書長的位子，難免吃人嘴軟，拿人手短。

然而，對德、法等歐盟領袖來說，丹麥作為最早加入歐共體的國家之一，也是歐盟的創始成員國，現在卻吃裏扒外，做美國人的細作，更何況根據報道，丹麥政府最遲於2015年便得悉此一醜聞，卻一直隱匿不報，這是無論如何都無法忍受的。

不管怎麼說，德、法等國不敢招惹美國，也只能揀丹麥這個軟柿子來捏。美國「走佬特工」斯諾登年前踢爆華府的「稜鏡計劃」，美國國家安全局一直監控全球網上資訊，德國總理默克爾也是受害者之一。當時歐洲多國狠批美國，結果不了了之，但最重要的是，華府從來沒有承認監聽「盟友」本身有甚麼錯，更遑論「撥亂反正」。白宮發言人日前回應今次「竊聽門」醜聞時表示，2014年美國政府啟動了針對監聽部門的全面審查，時任總統奧巴馬曾簽發行政命令，「極大程度上改變了監聽機構的行事方式」。

看到沒有，華府並不是承諾停止監聽盟國，而只是「改變行事方式」。人們大可以將之理解為將監聽進行得更隱秘──當然，今次醜聞被媒體曝光，證明即使是這一低「標準」，美國國家安全局也無法達到。

與其說美國竊聽門是「黑天鵝」事件，倒不如說是遲早會發生的「灰犀牛」事件，而且誰也不能保證沒有下一次。華府一直以關注歐洲國家安全為藉口，阻撓華為參與當地5G網絡建設，至此完全破產，意大利政府最近宣布為華為開綠燈，會否引發歐洲各國倣效，值得各界關注。