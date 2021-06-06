正論：把關不力又失守　變種入侵再添憂

本港連續40多日沒有本地源頭不明個案，以為清零通關在望，怎料又爆出少女感染變種病毒，其母亦初步確診，再次臨門失守，功虧一簣，不能歸咎於運氣，怨天不如尤人，把關甩漏才會讓漏網之魚走入社區！

確診的17歲女學生驗出病毒基因屬英國變種病毒，是首宗本地源頭不明英國變種病毒個案，與早前第4波流行的病毒株，和4月份印度裔男子及菲傭群組的南非變種病毒株不同。香港大學微生物學系講座教授袁國勇預料是最近一至兩周「走漏」的個案，但暫未知其感染源頭，而其病毒量高，須盡快追蹤所有接觸者。染疫少女母親同樣被初步驗出帶有新冠病毒，雖然所住天水圍居所已封區強檢，約850人完成檢測，暫未有人染疫，但二人近日足迹走遍港九新界，特別是上月29日曾到灣仔會展第27屆香港國際教育展，當日約4,000人出席該場合，都有被感染可能，需要檢測以策安全。患者亦疑到訪工廈無牌補習社，未有防疫措施規管，更難追蹤在場人士。

呼吸系統科專科醫生梁子超指出，少女所帶變種病毒基因，近日在英國、印尼、台灣，甚至深圳鹽田港亦有個案，本港首次出現，相信源頭屬於外來人士，顯示當局的外防輸入措施有漏洞。港府為催谷疫苗接種，任意縮短已打針人士的檢疫期及豁免他們的強檢要求，例如逗留英國、印尼及台灣的人士，如已接種疫苗而且過了兩星期，他們的檢疫期可由21日縮短至14日，而深圳鹽田港未被列中或高風險地區，故從該地仍可透過回港易計劃來港，而且免檢疫。梁指出這些地方回港的人士頗多，無論是豁免或者受檢疫人士，中間都可能走漏個案，並形容猶如將防疫網「剪了個大洞」，當然有漏網之魚湧進來。

其實香港已逃過一次大難，4月引爆的印裔男群組，又是入境檢疫漏招，而且酒店隔離措施亦懷疑不足，檢疫變播疫，社區被病毒入侵，最終受控是有幸運成分，剛好印裔男想回杜拜主動前往檢測，才被揭發染疫。今次事件顯示社區又有隱形傳播鏈，患者大部分都無病徵，專家建議當局為患者的接觸者進行雙向追蹤，病毒檢測及抗體測試，之後再為相關大廈及工作地點做大型檢測，才有機會堵截變種病毒個案。

第5波疫情蠢蠢欲動，港府未有好好檢討防疫漏洞，仍然沉迷催谷打針，當局昨日又出口術，已與藥廠商討調整疫苗供港計劃，暫停復必泰疫苗供港，日後藥廠會否再供應，「無得寫包單」，說來說去，都是威逼利誘市民，要盡早打針，早前將復必泰的接種年齡下調至12歲，又決定不再公布與疫苗無潛在關聯的死亡個案，可謂無所不用其極。

病毒無邊界，各處鄉村各處例，強制檢測、隔離檢疫及打疫苗，每一個地區，每一種防疫措施都自有其規則，港府把接種疫苗來取替其他措施，所冒的風險極大，香港恐怕承受不了。