正論：變種病毒蔓延快　無能政府反應慢

急驚風遇着慢郎中，港官懶懶閒迎變種。特區防疫出現缺口，英國變種病毒襲少女，其母繼而證實染疫，俱驗出病毒量大，傳染力高，昨日家姐亦初步確診，恐怕這是第5波的先兆，港府卻呆若木雞，沒有收緊檢疫措施，與澳門迅速「落閘」，成為強烈對比。難道政總「門常開」，就是預告政府抗疫「中門大開」？

衞生署衞生防護中心公布，昨日新增7宗確診，涉及3男4女，6宗為輸入個案，分別從菲律賓、法國、印尼、印度及阿拉伯聯合酋長國抵港，一宗本地相關個案是感染英國變種病毒17歲確診少女的母親，而少女的胞姊同樣被驗出帶有病毒，被列為初步個案。3人近日足迹遍全港，踏足人流旺盛的商場及食肆，涉及的大部分商戶卻照常營業，而有光顧的市民表示「安心出行」沒有警示，當知道實情立即走人。專家指病毒在物件上可停留多日，市民隨時誤墮播毒陷阱，政府卻未有採取任何措施來補鑊。

一江之隔，澳門抗疫的應變卻快得多，由最早期的封關，以及去年粵澳通關，樣樣都行先香港一步，去年2月初澳門率先關賭場15日，香港到了3月尾才全面禁止娛樂場所營業。近日因應廣東省疫情，澳門對該省深圳、廣州和茂名特定區域的入境旅客實施入境14天檢疫規定，前晚再宣布，因應廣東省佛山市的疫情變化，昨日起所有在入境前14天內曾經到過廣東省佛山市或南海部分地區的人士，須按照衞生當局的要求在指定地點接受14天醫學觀察。

反觀香港，由疫情爆發初期的遲遲不封關，令到病毒入侵，埋下疫戰年半的禍，之後多次突發事件，都顯示港府官員反應奇慢，被嘲為「慢九拍」。例如最初口罩短缺，政府購買卻姍姍來遲；而在疫潮高峰期，緊密接觸者在社區等候政府安排檢疫，隨時等兩三日，一名62歲女子便在家等到死。其他例如收緊免檢疫措施，強制封區檢測，都是後知後覺，幾乎到了不可收拾地步，才倉卒出招，當然事倍功半。

其實變種病毒並非首次殺入本港社區，3、4月時印度疫情大爆發，每日多宗輸入個案，各界齊催促對南亞地區實施禁飛令，本報新聞及評論力陳利害，港府冥頑不靈，遲遲未落實禁飛令，拖拖拉拉下，始透過航班熔斷機制，短暫禁止印度、巴基斯坦及菲律賓3個高危地區的航班來港14天，一名29歲印度裔男早已到港，在社區播變種病毒，引發外傭群組，專家直斥熔斷機制滯後，政府出事後才補鑊，幸好那一波變種病毒驟然消失，香港才逃過大難。

面對今次英國變種病毒來勢洶洶，特區政府又是零應變，之前40多天沒有源頭不明本地個案，今次3母女中招，顯然是入境採樣出了問題，令到帶有變種病毒人士走入社區，昨日有6宗輸入個案，是近期新高，是否禁飛令又出現漏洞？病毒蔓延可以一日內傳遍全港，應變刻不容緩，高官滿腦子亢奮地「谷針」，能否清醒一下，想想如何堵截變種病毒，別以為次次都可以大步檻過。