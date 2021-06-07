功夫茶：污氣毒煙齊襲港　應變遲緩臭名揚

有人話「黃河尚有澄清日，豈可人無得運時」，之不過，香港空氣常污染，幾時見過澄清日？經常灰濛濛一片，恍如烏雞啄烏豆，烏啄啄！睇見都令人抑鬱，點會有運行？大家咪睇小空氣污染帶來嘅禍害，有報告指佢係世上第4大導致過早死亡嘅主因，每年700多萬人死亡，都咪話唔嚇人！「死於空氣污染」，聽落又幾悲壯！

近日香港空氣質素應咗摩羅差騎膊馬——差上差！環保署自上周六起錄得較正常為高嘅污染水平，而尋日部分一般及路邊空氣監測站嘅空氣質素健康指數可能達致「嚴重」水平，其中3個路邊監測站，即銅鑼灣、中環站及旺角嘅空氣質素健康指數均為8；而元朗及屯門一般監測站錄得嘅指數則達10。空氣質素健康指數以1至10級及10+級通報，7為高，一去到8至10級屬「甚高」，若然去到10+則為「嚴重」。

其實，尋日港九新界空氣污染明顯嚴重！環保署就解釋，香港受到一股高污染背景氣流影響，由於微風不利污染物擴散，日間嘅陽光有利光化煙霧現象，令臭氧及微細懸浮粒子喺珠江三角洲區迅速形成，而較高嘅臭氧水平亦會加速二氧化氮嘅形成。實情係，香港空氣質素向來不佳，有團體曾分析全球多個國家及城市嘅空氣污染情況，並排列咗空氣中PM2.5懸浮粒子濃度高嘅地區，2019年香港全球排名第35位，PM2.5濃度為每立方米20.2微克，超出世衞標準約一倍。

嗱！咁多年來，環保署喺改善空氣質素上並冇乜突破，空污一變嚴重，至叻建議兒童及長者和患有心臟病或呼吸系統疾病人士，多留戶內，特別係交通繁忙地方；此外，就係望天打救，希望有大雨或大風吹散污雲，咁空氣質素就會「有所改善」㗎啦！可惜天不從環保署願，上周三青衣南對開昂船洲躉船一場三級大火，因船上盛載大量金屬材料，隨即冒出大量刺鼻濃煙，有居民被嗆至流淚乾咳、狗狗嘔吐不止！異味傳遍西九龍，葵青多個屋苑最近因濃煙而導致火警鐘聲誤鳴，市民惶恐無助！

呢場貨船長命火燒逾15個鐘頭，受影響地區居民憂吸入毒煙危害健康，若有二噁英更恐致癌！之不過，環保署除咗喺網上發布有關污染數據，並無作出任何警戒。事件揭露政府溝通機制出現大漏洞，有批評各部門如民政署、環保署、海事處、新聞處均如老僧入定！亦有批評庸官做事因循苟且，尤其各區民政處根本就欠缺溝通及協調，致使居民在毒煙中唔知點算！庸官成日自high有乜鬼「緊急事故應變機制」，之不過一場突如其來嘅船上大火，就令庸官全露底變成縮頭烏龜！依家污氣毒煙齊襲港，庸官再唔想方設法填補漏洞，一出事就順風放屁，只會落得臭名遠揚！