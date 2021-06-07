世界視線：扣船賣油偷騙搶　現代海盜是美國

美國能源情報署（EIA）最近公布一項耐人尋味的數據：該國今年3月從伊朗進口超過100萬桶原油。正如伊朗官員指出，根據美國的國內法，自克林頓時代就不再從伊朗購買石油，何來進口之說？

據媒體報道，美國早前在阿聯酋一個海港外，扣押了一艘懸掛利比亞國旗的油輪，由於美方認為這批原油與伊朗革命衞隊有關，遂將船上的200萬桶原油沒收，再以約1.1億美元的價格出售。一般認為，EIA提到從伊朗進口的原油，就是上述美方扣押油輪所得。

美國副總統賀錦麗在今年4月的一場演講中一時「說溜了嘴」，「證實」美國過去很多年和幾代人，發動戰爭都是為了石油，而敍利亞石油部長此前亦批評，美國「像海盜一樣」覬覦他們的石油財富和油輪，如今事實證明，美國人不是「像」海盜，而是貨真價實的海盜，甚至試圖通過玩弄統計數字，將之漂白為正常的「商業行為」。

事實上，美國人針對伊朗的「扣船賣油」行為，早有前科。去年8月，美國攔截了4艘開往委內瑞拉的油輪，沒收船上100多萬桶燃油，其後變賣所得的數千萬美元，同樣被EIA撥入「進口石油」的統計數據。不可不知，委內瑞拉去年經歷大範圍停電，總統馬杜羅指摘是美方的攻擊，在這種情況下，美國還企圖截斷委國的燃油供應，實際上是連平民也趕盡殺絕，豈止是「海盜行為」那麼簡單，簡直干犯了是反人類罪行。

最令人不齒的是，除了國家正規力量明目張膽地當海盜，有退休美軍將領去年曾經發表文章，不僅建議由政府向類似「黑水」的「保安承包商」發放「私掠許可證」，容許它們搶掠中國的商船，透過破壞中國經濟「遏制中方海上擴張行為」，還煞有介事地解釋，相關做法符合「美國國內法」。其實誰都知道，美國法律壓根只是為了該國的利益服務，瓦解法國的能源巨頭阿爾斯通，將之歸入美國通用電氣囊中，不也是在所謂《反海外腐敗法》的旗幟下進行，老美對待「盟友」尚且如此，以海盜的手段對付敵國，何足為奇？