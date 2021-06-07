神州觀察：隨機殺人出不窮　這個社會怎麼了

地獄空蕩蕩，惡魔在人間。安徽安慶市日前再現隨機斬人事件，有男子手持約30厘米長的利刀突然於鬧市殺出，且一路奔跑着邊砍邊笑、見人就捅，最終導致至少6死15傷；如此冷血兇殘的行徑堪稱毫無人性及道理可言，卻又在神州各地頻繁上演，一再連累無辜，更不知該如何躲避，這個社會到底怎麼了？

其實就在大約一周前，江蘇南京才剛發生過類似當眾行兇案，一名男子駕車撞人及持刀傷人，導致多名途人受傷；據悉此案因情感糾紛而起，或有前妻這個主要襲擊目標，那麽將時間再推前一周，遼寧大連一輛私家車直接撞向正在過馬路的途人，釀成5死5傷，則屬純粹的無目標、無差別施襲，只因自己投資失敗而報復社會，簡直可惡至極。同樣在上月，河北滄州、河南南陽、湖南郴州等地相繼發生針對學生的襲擊案，或刀斬，或棍毆，加起來又傷了20幾人。

再看今年4月，貴州畢節有男子當街持刀對一名女子施暴，幸被見義勇為者用鐵鍬打倒制服；廣州白雲區一名男子因為身患重病而生無可戀，居然上街隨機找一對母子往死裏捅；廣西玉林再有兇徒闖入幼稚園斬死兩人，傷及10多人，被指故意砍向幼童的頭部及四肢，刀刀致命。若再往前推，還有更多類似的事件，毋須一一列舉，總之予人感覺是年年有，月月有，時時有，隨機傷害殺人案層出不窮，更叫人防不勝防，生於這樣的社會，真不知民眾的幸福感、安全感從何而來。

一個個竟如天生殺人狂，各界亦都在研究分析他們的行兇動機，指出或是因遭受了某些社會不公，或是有人生活不如意，性格極端狹隘，再不就歸結於精神異常等方面；原因找到了，卻總不見有效遏止，甚至有愈演愈烈之勢，無疑是很悲哀的事，究竟是該讓無辜者繼續無辜下去，還是說雪崩的時候，沒有一片雪花是無辜的？總之現實就是，對於行兇者來說，殺一個夠本，殺兩個便算賺了，就算將其當場擊斃，或是抓到再處決，亦無法改變既成事實；而對眾多無辜者來說，恐怕死了也是白死，傷了也是白傷。

毫無疑問，這樣的社會極不正常，只會給民眾帶來無盡的恐懼，必須設法減少這類惡行的發生。當局以前曾對刀具實行嚴格管控，甚至有「菜刀實名制」之說，如今看來，刀具還是很氾濫；面對車襲又該怎麼辦，禁止民眾買車嗎？針對學校、醫院等單位，當局要求加強保安、安檢設備，對其他公共場所增加警力巡防，但本次事發商業街卻連警察也沒有，如何及時撲滅犯罪？當然，這些舉措都只屬治標，想要源頭解決問題必須找到治本之道；問題是，連治標尚且做不好，又何談其他？