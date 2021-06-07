6‧4又過去了，幾十年來香港一些人都在營造謊言，欺騙社會。1989年的一場政治風波，當年情況混亂。國內外都不清楚其變化轉折，因此易產生出種種假新聞和誤解。即使中央政府也有所失措。但是，在6‧4之後，中央政府逐步查明真相，由反革命的暴動改稱為中性的政治風波。海外不少媒體亦把親歷的真相公開，6‧4便不是甚麼政府屠殺平民。政府與民眾都有處事不當，其中包含不少本可解決的衝突，死的軍人和平民都屬不應該的悲劇。國內外在1989年之後陸續理解事實，不再糾纏。唯一不肯面對事實真相的是香港支聯會少數人。

6‧4風波中，香港介入最深，若不是香港的捐款，天安門廣場的示威靜坐不可能拖得這麼久，廣場上王軍濤、陳子明與王丹領導的北京學生不會被外省學生奪取領導權，使原來的計劃失控。柴玲等為了私利（企圖把捐款挾帶私逃），不惜以激化示威情緒來對抗政府，再加上海外因素，示威與政府變成不可妥協解決的矛盾。

但在靜坐示威之外，6‧4前便已經出現部分民眾與軍警衝突的流血事件。焚軍車、殺軍人，這已經是暴動，可卻與學生示威靜坐無直接關連。6‧4晚，學生和平無損地從廣場撤退，北京城內各地卻出現流血暴動，是為了支持學生，抑或是社會暗藏的矛盾爆發呢？

示威之初是反貪污、針對鄧小平、趙紫陽家族，不是民主。1988年開始的通脹是導因，因而，北京在6‧4當晚及之前的市民暴動，起因是反貪污的社會矛盾，學生示威的政治要求只是誘發因素，可能不是主因。

無論如何，6‧4的情況複雜，有關真相已經大致揭露，但香港的支聯會中人，卻一直堅持不確的訊息顛倒因果是非，以假的新聞作證據，目的只是利用有關6‧4的謊言作為他們反共反華的本錢，在香港政治選舉的本錢。

司徒華、張文光，以至教協本來是親中，因6‧4即變，是他們迷信錯誤的假象，認知缺乏抑或是在6‧4之後，支聯會不解散，仍然維持並擴大發展，是另有因由，另有勢力介入？美國直接與間接投入的資助和人事介入影響多大呢？

從事實而言，6‧4悼念是一個謊言製造出來的政治，為甚麼不認清真相，也為甚麼對數目眾多的軍人在手無寸鐵時被打死、被燒死視若無睹，掩蓋事實？幾十年來回歸後特區政府還是放任、默許這個謊言延續，原因何在？若不是中央出手，謊言還會在香港孕育反共反華的新血。