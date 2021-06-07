中國外長王毅說，上個月中俄元首「以視像方式見證中俄核能合作項目開工儀式，為雙邊關係發展注入強勁核動力。雙方要把中俄高水平政治互信和傳統友誼轉化為更多的合作成果，使兩國關係真正做到上不封頂、下接地氣」。

日前，王毅又和俄國外長通電話。王毅說，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係是全天候的，在涉及彼此核心利益問題上始終堅定相互支持。王毅表示，在美國和西方打壓中國時，俄羅斯在國際和多邊場合主持公道，支持中國。俄外長表示，俄國願與中國保持密切戰略協作，在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持，堅決反對霸權主義。中俄之間最高層面的這一系列動作和表態，是在本月16日美國總統拜登和俄國總統普京將在日內瓦會談背景下發生的。這些動作和表態將強化普京的「會談籌碼」，也將強化中國稍後和美方重啟貿易談判時的籌碼。這些年，美國的表現是愈來愈把中俄推向必須聯手對付它的境地。它把中俄視為敵人，也就很自然地令中俄把它視為共同的敵人。拜登政府以為只要聯合西方及其他盟友就可以同時打垮中俄，就可以不在乎中俄聯手。老美太高估了自己，犯下戰略錯誤，這顯示拜登和特朗普比歷屆美國總統都要愚蠢和狂妄，這是美國由盛而衰的標誌。

美國在最強盛的時候，都是小心處理中俄（蘇）關係的。上個世紀50年代初，中蘇同屬社會主義陣營，美國也要挖空心思，千方百計在「韓戰」的問題上、台灣問題上分化離間中蘇，盡量防止「中國一邊倒向蘇聯」。上個世紀60年代後，中蘇反目，美國就抓住機會拉攏中國共同對付蘇聯。冷戰結束，蘇聯解體，中國實施改革開放，美國就一方面忽悠俄羅斯實施所謂西方經濟的「休克療法」，徹底毀壞俄羅斯經濟；一方面參與中國「引進外資」的改革開放，撈取改革紅利，同時推動和平演變，對中俄分而治之。然而，全部落空，中俄各自走強，老美遂老羞成怒，想一起收拾中俄，此不自量力，必然慘敗也。