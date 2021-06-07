舊的不去，新的不來。一直備受非議的通識教育科，今年9月起將被公民與社會發展科取代，可謂遲來的撥亂反正。對此，教協照例為反而反，該會理事張銳輝聲稱，通識科以往專業自主空間較大，師生可作多角度探討，惟公社科很多內容被寫死，以官方想法作為教學方向，自由探討空間大幅收窄云云。

這分明是本末倒置，長期以來教協黃師正是以專業自主為名，向學生灌輸本身政治理念，肆意抹黑國家和民族，導致學生習非成是，逢中必反。最不可思議的是，有黃師將日本侵華形容為「利多於弊」、將英國發動鴉片戰爭說成幫中國消滅鴉片，這豈止是扭曲歷史，根本是美化侵略，豈止是在中國人傷口灑鹽，根本是與整個中華民族為敵。難道這就是教協所說的多角度思考和自由探討？

按照教協的邏輯，中國所有東西都是不好的，都是值得批判的；相反，凡是肯定中國成就和正面影響的，就是「單一角度」，就是「灌輸式教學」。實際上，長期向學生灌輸式教學的恰恰是教協黃師。

香港年輕人普遍不了解中國歷史尤其是近現代史，大部分人甚至從沒去過內地，卻不知從哪裏來的深仇大恨，一提起內地便咬牙切齒。剛過去的6‧4，大批黑衣青年不理警方警告在街上非法集結，並叫囂港獨口號，視《港區國安法》如無物。其實他們對6‧4事件一無所知，更不了解真相，只是聽信反對派和黃師的片面之詞，受到荼毒洗腦而淪為行屍走肉。歸根究柢，香港回歸近24年來紛紛擾擾，人心不但沒有回歸，反而漸行漸遠，主要原因就是教育出了問題。有人說，香港已失去整整兩代年輕人，一點也不誇張。教育是百年大計，再不改革，失去的將不只是兩代年輕人，而是一代又一代。公社科取代通識科，只是撥亂反正第一步，要將整個教育導回正軌，還有漫漫長路。