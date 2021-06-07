本報去年揭發西貢相思灣村村霸無視法紀，「神秘丁屋」業主無王管，違建道路及僭建碼頭，水上活動店違規經營卻大模廝樣如攞正牌。政府一直沒有取締，任由村霸以公眾資源謀私利，申訴專員公署證實地政總署在違建道路、傾倒廢料及僭建碼頭3項行政失當，但情況未因此改善，神秘丁屋業主經營的水上活動店連日來繼續營業。

規劃署近日證實該店屬違例發展，並發出強制執行通知書，要求9月2日前中止發展；地政總署亦將該店「釘契」，但人家一於好少理，一日未有實質行動，一日都可以開檔做生意，賺到錢落袋最實際，議員促執法部門進行聯合行動，加以重罰，收回有關房屋及土地。近年市民加倍留心社會時事，村霸事件定必影響觀感，甚至打擊對法治的信心。

言猶在耳，政府執法寬鬆，人人做村霸，立即又揭發一宗霸官地，西貢遠離市區，山高皇帝遠，但葵涌中部的中葵涌村亦爆霸地事件。有人涉嫌非法建造樓梯及種植，霸佔官地，行山人士路經，亦有人出聲說道路屬私人地段，不准出入，並且用雜物堵路。

那條以磚塊拼砌的簡陋樓梯，若遇上颱風或極端天氣，恐引發斜坡山泥不穩、樓梯垮塌，危害公眾。原來地政總署在年初已接獲投訴，但執法行動卻慢半拍，令到違法者有恃無恐，繼續違法得益。地署自己都確認，有人佔用政府斜坡作未經批准的樓梯興建工程，已飭令有關人士於限期前停止佔用。然而有令不依，法令變成一張廢紙，全因有法不執，地政總署執法不力，縱容村霸由鄉郊蔓延到市區，遲些時候會不會有人在油尖旺劃地為王，霸後巷收買路錢？霸地霸路僭建不用付出代價，恍似劃地做皇帝，只會令社會亂上加亂，法治蕩然無存，有關方面盡快進行檢控，要向公眾顯示違法的後果。