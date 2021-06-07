「6‧4」年年都引起一輪討論和炒作，說當年有鎮壓並造成大量死傷者，但事情真的如此簡單嗎？2019年黑暴事件後，大家看到假新聞把香港搞得亂七八糟，就會明白背後的真相！古有「曾參殺人」，近有6‧4屠城，今又有7‧21、8‧11、8‧31事件！香港必須立法規管假新聞，否則不僅影響社會穩定，亦會對下一代造成極為負面的影響。

春秋戰國時期，孔子徒弟曾參的家鄉有一個與他同名同姓的人在外鄉殺了人。頃刻間，一股「曾參殺了人」的風聞便席捲其家鄉。在連續3個人把「曾參殺了人」的消息告訴曾參的母親後，原本對兒子十分自信的她也慌忙逃走。可見，假訊息足以動搖慈母對賢德兒子的信任。

6‧4事件也是這樣，學生良好的意願和正義感可以理解，但事情發展愈來愈複雜，當時到底發生甚麼，大家都被搞得糊塗，尤其是港人被當年由外國操縱的資訊所誤導，對所有的訊息都照單全收。再看香港經歷的黑暴事件，結合烏克蘭、中東等地發生的顏色革命便能看出，事情背後有黑手操控。美國拿出一瓶洗衣粉，就稱是大規模殺傷性化學武器的證據，順利進攻伊拉克，可見假新聞對一個國家會產生怎樣悲劇性的影響。

香港近幾年假新聞愈演愈烈，2019年反修例風波，立法會內一齣又一齣的政治鬧劇上演，引伸社會的一浪又一浪的震盪暴力爆發，再加上煽情的虛假陳述，在惡性循環和互動下製造出7‧21、8‧11、8‧31事件！

7‧21事件當晚，筆者只是返家路上順便送朋友到元朗，碰上一班原先支持撐警活動的鄉民，互相寒暄並同框出鏡，便被抹黑為當晚發生事件的策劃者！其實，當晚黑衣人早有預謀到元朗尋釁滋事，把集體毆鬥說成被襲來轉移視線，掩飾黑衣人當晚釀成的暴動事件。8‧11爆眼女事件，那所謂的已毀容失明的傷者，原來是一名娟好儀容的女子，去年被目睹欣然離港飛台而去！

8‧31事件更離譜，不少人聲稱太子站有人死，車站紀錄卻顯示並無死亡報告，最後還爆出有已經「死亡」的年輕人，逃往英國尋求政治庇護。有人刻意製造假新聞，製造仇恨和撕裂社會。如果我們對當代「曾參殺人」的現象不警醒，只會使得更多人被極端思想洗腦，香港難以安定。香港要將當事人、造謠者、協助者和傳媒的行為納入規管，違法行為一經定罪，最高可重罰1,000萬元及監禁5年。筆者認為，特區政府要當機立斷，像針對「起底」惡行一樣，以零容忍的方式打擊假新聞，以避免對社會造成更大的損害，守護下一代，我們要假新聞清零！