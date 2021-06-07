港大專家袁國勇早前一錘定音，宣布第4波疫情完結的同時，預告第5波疫情必會爆發，看來不幸而言中。17歲少女確診源頭不明的英國變種新冠病毒後，其母昨日亦確診，少女胞姊同樣初步確診。事實擺在眼前，變種病毒正在社區蔓延，港府除了盲目谷針，又有甚麼應對之策？

變種病毒不是無緣無故出現的，必然是從外面傳入，意味港府「外防輸入」始終存在極大漏洞。袁國勇直指，少女的樣本有多達10至20個位置有基因突變，與本港之前流行的病毒基因不同，相信是最近一至兩周「走漏」的個案。港府再不堵塞入境檢疫漏洞，第5波大爆發是必然，市民又要重過風聲鶴唳的苦日子。

人們實在不明白，抗疫已經逾年，為何港府仍未吸取教訓，抗疫仍是做不到從嚴從緊？月前的「印度男」將變種病毒帶入社區，一人傳染十人，已是極大警號，沒有造成災難性後果只是好彩而已。

顯而易見，港府一直自高自滿，心存僥倖，早前見疫情放緩，即急不及待放寬入境檢疫安排，入境者只要接種了新冠疫苗，便可按其來源地的風險縮短檢疫期，毋須檢驗到其體內有抗體，結果造成一大漏洞。多名專家早就指出，這樣做有一定的危險性，建議政府為入境者檢驗到有抗體才放寬其檢疫要求，惟港府沒有採納，不旋踵即爆出少女感染英國變種病毒個案，到底當中有沒有因果關係，可謂不言自明。

從中亦可見到，新冠病毒非常頑強。想當年沙士爆發死得人多，但病毒在高溫的夏天便無法生存，疫情得以終結。惟新冠病毒卻不是這樣，不但高溫不怕，極高極寒之地也不怕，更可隨時變種適應環境。尼泊爾珠峰大本營最近便出現疫情大爆發，愈來愈多的登山者出現新冠症狀，確診者也愈來愈多。連世界之巔也攻陷，港府廢官再不打醒十二分精神，香港有難矣！