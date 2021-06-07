近日，本欄經常談論是否注射疫苗的問題，我真正在意者，不是你最終決定打還是不打疫苗。打與不打純屬個人抉擇，但我較關心和強調的，是香港人在整個思考與衡量的過程之中，是否理性。

情形就如你是否支持2019年的反修例示威，是個人權利。有民調顯示，當時便有六成香港人是表示支持的。不過，你在決定支持或反對之前，思考的方式是否理智？要知道，思考方向一旦出錯，你的判斷就會出錯。

譬如在注射疫苗初期，但凡有接種者出現突發性的疾病或者死亡，不少香港人就跟疫苗的安全性拉上關係，甚至說是疫苗打死人，這樣的判斷便流於太簡單和幼稚。而香港人這種思維方式似曾相識，在反修例期間，「黃絲」們舉凡在新聞中讀到有人失蹤、墮樓、暴斃的消息，便說是警察所做，就連我身邊不少的飽學之士，也是這般頭腦簡單，真教你莫之奈何。

打疫苗之後有人死亡，兩者是前後關係，卻不一定是因果關係。近日特區政府決定不再公布市民注射疫苗後的死亡名單，除非證明死因與疫苗有醫學關係。這項決定招來了不少人的反對，包括一些所謂的醫學專家，但你只要理性一想，就知道這樣做也是合乎道理。

以美國為例，至今已有約二億人注射了疫苗，這二億人之中必然有大量的死亡個案，如果將每日的死者名單公布，名字恐怕足以填滿整份報章。香港約750萬人口之中，平均每天約有130人死亡，而目前已有約兩成人接種了疫苗，按比例計算，也就是每天會有26個死者，生前可能曾經接種疫苗，10天就有260人，隨着接種的人數愈多，死者的數字也會按比例遞增，政府再這樣公布下去，會有意義嗎？所以我常說，香港人監察施政者本來是好事，但批評必須合乎理性。