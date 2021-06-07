一波未平，一波又起，第5波疫情蓄勢待發！老朽絕非危言聳聽，確診感染英國變種病毒嘅17歲女生，被當局暫列為源頭不明本地個案，成為首宗帶有變種病毒嘅源頭不明本地病例。又有消息指，確診少女嘅胞姊亦被列為初步個案。換言之，除咗其母確診，今其胞姊亦中招，恐怕繼續有來！

香港大學微生物學系講座教授袁國勇指，確診少女嘅樣本有多達10至20個位置有基因突變，可肯定與本地早前流行嘅病毒基因不同，或屬新源頭，例如從內地輸入，相信係最近一至兩周「走漏」嘅個案。由於確診者嘅病毒量高，會否引發第5波，佢認為須視乎當局能否盡快檢測所有接觸者。問題係確診少女足迹遍港九新界，據張竹君醫生稱，確診少女傳染力高，連同患者4名家人，80名學校師生、6名補習社學生，數位朋友及她曾到嘅寵物店職員等，共約100人被列為緊密接觸者，須送檢21日。而港大及理大等做咗基因測試，發現今次個案與早前已知道嘅N501Y變種病毒株不太似，早前本港11宗感染南非變種病毒嘅個案，患者大部分CT值約20至30，病毒量和傳染性較低，而今次呢名17歲患者CT值低，顯示病毒量較早前嘅個案可能高近1,000倍，對社區傳播嘅風險較大。

確診少女係上月29日曾去灣仔會展參觀香港國際教育展，當日約4,000人出席該場合，都有被感染可能。此外佢曾到屯門一間工廈嘅非持牌補習社補習。由於無牌經營，即係無註冊，不須遵守教局防疫指引，是否有走漏都好難講！本報曾多次揭發無註冊補習社問題，促立法規管以遏止播毒危機，可惜又係言者諄諄，聽者藐藐！庸官若一味廢噏外防輸入，內防反彈，而實際係外防輸入把關不力，譬如以牛棚困貓思維任意縮短打齊針者疫監，又豁免強檢，香港想通關仲有排等！