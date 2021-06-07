1989年6月首都北京發生「6‧4暴亂」，30年後的2019年6月南大門的香港發生反政府暴亂，30年前後兩起暴亂說明了樹欲靜而風不息。

今年「6‧4」維園集會被禁，但支聯會副主席鄒幸彤仍公然煽動市民出席挑戰國安法，美國駐港澳總領事館和歐盟駐港辦事處於「6‧4」晚上，公然在其建築物窗戶響應王丹呼籲點起電子蠟蠋，悍然干涉中國內政，支聯會是反共反華的藥引和計時炸彈。

兩暴亂有相同的性質——開初都是由一些社會民生問題引發，不久發酵升級變質為要推翻憲法規定的現行政制，顛覆現政權。以所謂普世價值的民主、自由、人權等招牌包裝，要推倒極權、專制、腐敗的共產政權，實現人民革命，實質是百分之百的顏色革命。相同的幕後黑手——都是以美國為首的「新八國聯軍」牽頭的境內外反華反共的政治集團和政治勢力，以及他們長期栽培的各種教育、宗教、人權、文化組織的力量。當累積力量到成熟時，就會尋機或製造事端起事。相同的黑金——以各種名義或渠道源源不斷供應。無糧不聚兵，沒有黑金及物資的支援，這些暴亂一天也難支撐下去，說明暴亂都有國際背景。

相同的橋段——先文鬥、後武鬥；先攻擊官員、後抹黑政府；先攻擊政權、後抹黑維持治安秩序的執法人員及警員；先自殘自傷博同情、後誣陷執法者施暴，誇大血腥手段以激起民憤，繼而國際上聯手施壓譴責及制裁等。相同的戰略，實行美國前國務卿杜勒斯的預言，把變天的希望寄託在中國第三代、第四代人身上。

一如鄧小平所說，這場暴亂遲早都要來，是不以人們的意志為轉移。不同的是，內地迅速平暴，斬斷幕後黑手，捍衞了改革開放的航船。但香港卻未能剷除病灶，仍縱容支聯會反共反華勾當。