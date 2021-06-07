進入國安法新時代，止暴制亂已見成效，社會漸回正軌，但在反對派陸續要為其罪行依法承擔刑責的同時，有狂徒卻垂死反撲，一而再地刑事恐嚇法官，脅迫其輕縱、放生有關罪犯，這是對法治、公義和法律尊嚴的污衊羞辱，並將香港推向新的動盪漩渦。對於如斯惡行， 絕對不容寬縱姑息，必須罪加一等地究辦嚴懲，務求令曾被反對派視為挽救黑暴的奇招，即時淪為葬送黑暴的輓歌。

前年「10‧1」非法集結案日前判刑後，主審法官辦公室隨即接獲至少3個針對法官及其家人的刑事恐嚇電話，中央對港機構、特區政府和法律業界均同聲譴責，並強調絕不容忍，誓將不法狂徒繩之於法。然而，今次事件既非獨立事件，背後目的也不似是簡單要求對指定特定人物作減刑輕判，而是意圖以司法為對象，開闢新鬥爭戰線和爭取構建政治主導司法的新常態。今天的香港，歷經風雨洗練，恐嚇不會製造恐懼，狂徒的刑恐亦注定失敗，反而進一步凸顯除惡務盡，堅決推動司法撥亂反正，維護法治法紀的重要性。

須知，法官遭狂徒刑事恐嚇，並非新鮮事物，「藍黃營」皆有，即以「10‧1」案為例，主審法官早前亦曾因另一宗案件而被恐嚇，今次已是第二次被針對；至於該案的其中一名被告，壹傳媒黎智英在另一宗案件被判敗訴後，案件的主審法官也遭恐嚇。這些案件有否關連？背後有何玄機？不知道，有待警方調查；但相關事件的惡質性，則是不說自明。

第一，法治是落實一國兩制、實現良政善治和保持長期繁榮穩定的基石，也是香港核心價值和民意共識。法官並非天縱英明，其判決更非絕對正確，大家可以有意見，甚至批評和投訴，但需合情合理合法，更應是對事不對人，避免出現官審還是你審的亂象。第二，社會高度政治化，令法官審理帶有政治色彩的案件亦愈來愈多，不少法官陷進政爭暴風眼，成為不同顏色的箭靶，面對愈趨偏激苛刻的批評和人身攻擊。但無論如何，恐嚇法官和踐踏法律都是嚴重刑事罪行，更是對法治和司法獨立造成零容忍的威脅，因此當局必須迅速、果斷地依法取締各類刑事恐嚇法官的人和事，切實捍衞法治秩序。

第三，香港是法治社會，但不少人所關心的只是訴訟的勝負得失，罔顧公義和理據，一旦不遂己意就對法官作洩憤式指控，甚至刑事恐嚇，這都是法律不容許，更會斲削司法和法治的尊嚴和公眾信心，因而必須堅決遏抑。第四，法庭需平衡案件嚴重性與被告的刑責是否相符，判刑需在保護不同公眾利益間取得平衡，並防止同類型案件再次發生。再加上社情演進和量刑指引的修正，所以不同時期、個案、涉案人，會有不同判決，當中可能存有不妥善，但不能因噎廢食。第五，當局雖持續發出零容忍的清晰信號，但籠罩司法的黑暴陰霾始終未散。為對黑暴奏輓歌，實現亂後重生，本人堅決支持當局果斷執法、嚴懲違法，組建「奉法者強、攬炒者出局」的利益共同體，共同維護來之不易的善治局面。