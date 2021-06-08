神州觀察：落毒毀樹為生意　利益得失拷人性

人性中有許多自私而缺德的行為，通常又是出於個人的某些利益得失算計，為此大可不擇手段，破壞公物也好，損害他人利益也好，就是不能委屈了自己。

近日河南鄭州市有民眾舉報，當地一間飯店門前路邊的10多棵梧桐樹枯死得不正常，疑似被人投了毒，當局接報前往提取樹根土壤送檢，果然發現是人為所致，查實正是該飯店所屬的美食公司多名負責人搞的鬼，他們採購農藥多次潑在大樹的根部，故意損毀樹木，原因也很簡單，就是大樹遮擋飯店招牌，影響生意。當局表示這樣的故意損毀行為十分惡劣，必將對其進行嚴懲，並對全市路邊樹木展開執法行動，排查相關違法行為。

這便是人性的自私與可憎之處，只要覺着礙了自己的事，有損自己利益，定要除之而後快，也不管對方權益，存在的合理性、合法性。對於一些自私自利之人來說，這點事真的不算個事，有些人為了自身利益，甚至能向人類競爭對手下手，像早前內地公務員考試中爆出的第二名考生買兇向第一名考生水中投毒醜聞，以及官場上有人向阻礙自己升遷的官員下毒，都是很好的例子，聽起來讓人毛骨悚然，卻也都是真實的人性。

有道是，酒香不怕巷子深，飯店生意好不好，與路邊的樹木能有多大關係？主要還需看自身的品質服務，手藝不行，就算把樹斬光了亦不可能把客人吸引來，偏偏許多人不明白這個簡單道理，就像一些蔬菜水果商販為了賣個好價錢，又是用甲醛浸泡，又是添加色素，各種違禁化學藥品只管往裏加，以致三聚氰胺奶粉、蘇丹紅雞蛋、瘦肉精豬肉、孔雀石綠魚層出不窮，都是由此導致，只想賺取昧心錢，從不管消費者健康安全，背後亦都是自私使然。

再如環保領域，一些化工企業、礦業非法排污情況總是屢禁不止，大量有毒有害污水或排入田間地頭，或溪流湖泊，或大江大河，導致稻米各種重金屬超標，莊稼無法種植，人畜飲用水不能喝，不知不覺就中招，往往莫名患上一些怪病、重病，甚至多地頻現「癌症村」，不都是這些企業唯利是圖的結果？社會規則、企業良心、法律責任一再被拋棄，根本沒人搭理。自私是人性中最大的劣根，而在一個民族中，這種現象若是普遍存在，無疑是很糟糕的事。所謂人不為己，天誅地滅，可是自古流傳的人生真諦、民族信仰，一代代人將之奉為圭臬，爭相效法，於是這個民族愈來愈缺乏公德心、道義感、責任感，愈發變得沒有社會誠信，將聰明才智全都用於挖空心思走捷徑、破壞規則上，並以之為傲，極力將自私的缺點合理化，這也是為甚麼這個民族始終無法走出蒙昧，一直徘徊在文明邊緣的主要原因。