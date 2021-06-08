正論：疫情下驚心出行　佳節也食不安心

一年一度的端午節即將來臨，相信今年會被很多人遺忘了，在疫情下慶祝節日的活動紛紛取消，之前的聖誕新年春節氣氛大減，就算市民想買幾隻糉回家吃應節，但原來市面上供應的糉葉不少都含有重金屬，毒性十分厲害，病從口入，食不安心。

本報記者近日在各區雜貨店購買5款糉葉，專家檢驗發現全部樣本均含重金屬鉛、鎘及漂白劑，用來包裹糯米並長時間高溫蒸煮，雜質及重金屬會滲入糉內。本港沒有對糉葉制訂安全標準，但以《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》相關食品所含鉛及鎘的上限作參考，購自旺角及深水埗的樣本鉛含量超標逾20倍，而深水埗樣本的鎘含量超逾一倍，在高溫烹調會將糉葉的重金屬及漂白劑釋出，食糉變成服毒，攝入過量重金屬會增加致癌風險。

「食物安全中心」回應本報查問，表示糉葉不是食物，所以食物法例不適用，現時香港、內地及食品法典委員會未有就糉葉制訂相關安全標準，而該中心近月抽查糉子，100個樣本全部符合化學及微生物測試。其實這個法例上漏洞，非常明顯，食安中心自己亦承認，卻沒有主動去填補，對於記者追問有關糉葉污染，卻把話題帶到糉子上，敷衍了事，沒有意圖加強巡查及檢驗，任由毒糉葉周街賣，食物安全把關機制猶如破了個大洞。

民以食為天，辛苦打工都只為了一餐安樂茶飯，原來連吃隻糉也要冒致癌風險，市民大眾是被動的，不能夠知道吃進肚裏的食物是否安全，要靠當局把關，食安中心自從2006年成立，一直隸屬於食物環境衞生署，食環署自身也問題多多，偷懶蛇王屢見不鮮，轄下食安中心權力有限，食物進口未能監測，早年蘇丹紅蛋、三聚氰胺奶粉、孔雀石綠魚、哮喘豬出現，而本報近期揭發重金屬蠔四處賣，食安中心又做了甚麼去預防呢？

端午臨近，網上售賣不明來歷的「自家糉」，在社交平台大肆宣傳，大部分都沒有出示許可證或食物製造廠牌照，一旦出事便追究無門，其他如自製蛋糕亦是旺場，衞生程度堪虞，無牌食物充斥，食安中心絕少介入，亦鮮見有食環署出手制止，市民見政府默許，以為可以安心購食，引致食物中毒，例子多不勝數，食物監管簡直寬鬆如無王管。

特區政府，貨不對辦，有食安中心，市民卻食不安心，大力推銷「安心出行」手機應用程式，市民安裝了，真的可以安心出行嗎？英國變種新冠病毒入侵，三母女相繼染疫，她們到訪過大埔、荃灣、尖沙咀及深水埗的多個商場及食肆，但法例上卻沒有要求這些食肆停業，不知情的市民光顧了，投訴即使裝了「安心出行」亦沒有收到提示，即是要靠自己看新聞，看漏了便是自己責任，與政府無關。信政府無啖好食，一步一驚心，無論是在食肆堂食，或是買東西回家吃，都像碰運氣，全因無能政府把關，大家又怎會活得安心？