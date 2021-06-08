世界視線：窮政府奸招搶錢　綑綁稅項戰線長

七大工業國集團（G7）財長近日開會，據報各國承諾把企業稅最低徵收率訂在15%的門檻，有多少國家會參與這項綑綁企業稅的行動，還沒有公布，但歐洲區內以低稅催谷經濟的國家很受傷，跨國大企業亦開始盤算未來，綑綁稅率一旦推行，G7國家內勢必迎來一場企業搬遷潮，疫情後的政經新形勢開始執位了。

G7成員國為甚麼會討論及出台這個政策？對外宣稱的是，G7財長承諾徵稅權應公平，即各國的賦稅條件相若，不會因低稅競爭讓大國利益受損。過去有財有勢、有能力跨國註冊的公司，都會把總公司登記在低稅或少稅的司法管轄區。綑綁稅率後，相關公司無論遷到哪個國家，都要繳納最低的相同稅項，這樣低稅國家便失去優勢。

講白了，參與這項協議的國家就是要統一企業稅，避免肥水流了別人田。以後像Google、亞馬遜及Facebook等跨國企業將可能無法再以上述手法避稅。這些企業雖是美國人或美國資金創建、營運，但美國卻很氣憤，稅收被別國搶走。甚至歐洲國家都心中有氣，圖以數碼稅向這些資訊科技巨企搜刮一筆。如今G7成員國商定統一企業稅門檻，這些巨企便再也翻不出稅網的五指山。

G7雖名七大工業國，成員國僅有美、加、英、法、德、意、日，但卻有一批非正式成員，如歐盟。一旦落實，影響幾乎涵蓋歐美主要經濟體。這次劃一企業稅在疫情仍未受控時拋出，事出有因。大部分國家在疫情衝擊下，不但窮、苦，經濟更是奄奄一息。像美國一類大國都想搶回自己企業的稅收，拜登上台後極力推動這項措施，便要想讓利益回歸。然而，這個政策對全球避稅天堂是個壞消息，愛爾蘭便是一例，其企業稅率較G7討論的15%低了2.5個百分點，如今嘴裏的肥肉要吐出去，一場企業搬遷浪潮隨時掩至。皆因大國出招，小國一點反擊能力也沒有。不過美國希望稅收回歸、甚至企業掌控權也回歸的希望會否成真，還有待觀察。經過幾次美國國會要求科技產業出席聽證會後，相關企業有感美國不再自由，也感到怕怕，新的過招勢必緊隨而來。