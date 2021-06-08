功夫茶：議會淪亂港基地　派蠟燭政治把戲

立法會早前通過嘅2021年公職人員修例草案，不久前政府終正式刊憲並生效，有關條例訂明如因宣誓無效或違誓而被取消就任資格，即被DQ嘅人士，5年內不得參選。據悉，喺條例通過後被DQ嘅區議員或被追薪，最多可達170萬元。一些「身有屎」嘅黃議員，知道自己過得初一，未必過到十五，為了避免「偷雞唔到蝕把米」，喺未宣誓前，已紛紛辭職，至今起碼有數十個議席因而懸空。

呢班黃絲區議員水鬼升城隍，揸住雞毛當令箭，不務正業。區議會角色和職能主要關注其所服務嘅地區，向以諮詢為主，雖然屬非政權性嘅區域組織，但一眾區議員畢竟都係支取公帑處理地區問題，要有服務街坊嘅本心和熱誠。之不過，佢哋凡事政治行頭，又鍾意玩嘢！唔少民主派區議員喺上周五，即「6‧4」當晚派發蠟燭，為黑暴借悼念乘機周街作亂推波助瀾，完全無視警方嘅呼籲：不要非法聚集！呢，西貢區議員陳嘉琳就話收到民政事務總署嘅信件，指該署收到投訴稱相關區議員進行一些與區議員嘅工作無關，並影響地區和諧，及可能觸犯香港法例嘅活動。

經過黑暴一役，政府吸取了教訓，知道要「為之於未有，治之於未亂」，警方一早做好守城部署！陳嘉琳就話尋日被區議會秘書處職員突擊檢查，佢話唔理解民政處有何權力界定其工作是否與區議會有關，及有何權力作「突擊檢查」！陳嘉琳此言差矣！以往區議員就係無王管，以致處處和政府對着幹，有黃絲區議員甚至喺辦事處門口貼出「藍絲與狗不得內進」，試問成何體統？唔通真係「人一黃，腦就壞」？

呢！又有區議員將街板變「民主牆」悼「6‧4」，遭地政總署撤銷展示准許，食環署將其移除，並稱日後或被追討移除費用。事實係只要根據《公眾衞生及市政條例》已可清除，不必動用到國安大法咁大陣仗，可見事在人為！庸官終於「做嘢」！民政事務局對住咁多黃議員，又豈能再過晒鐘，玩失蹤？去年民主派搞「35+初選」共設251個票站，其中約一半為區議員辦事處。民政事務局終開聲，指根據指引，區議員如以營運開支償還款額及其他實報實銷嘅津貼，須確保辦事處係用於執行區議會職務，若用以作與區議員事務無關嘅用途，有關開支將不會獲得發還！

要言之，一切區議會嘅開支使費要用得其所，用於執行區議會職務，切勿將辦事處淪為亂港基地，若有區議員提供議員辦事處作初選票站，可能被定性為「協助顛覆國家政權」，不排除被DQ！只要政府揸正來做，撇除怠政陋習，則一切「掛羊頭賣狗肉」嘅政治把戲都難得逞！今屆區議會運作劣評如潮，唔少區議員被捕，部分與反修例黑暴有關。政府仍要時刻提防「星星之火， 可以燎原」！記住事在人為，勿為官避事！