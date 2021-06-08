3位美國議員近日訪台，來也匆匆，去也匆匆，前後3個小時。他們給台灣送一些疫苗，他們訪台冠冕堂皇的說法，是要和台灣討論美台關係、區域安全，這件事最興奮的是蔡英文，因據稱這3位議員「長期支持台灣」。

眼下台灣疫情正在大爆發，台灣當局抗疫水平極為低下糟糕，民怨沸騰，對疫苗極之匱乏，台灣當局更是大搞政治操弄，一味反中，令抗疫局面更亂。與此同時，台灣當局想鑽進世衞大會、吹噓台灣抗疫世界一流，「以疫謀獨」的企圖又連連碰壁。解放軍近來在台灣海峽、東海顯示粉碎「台獨」的決心和軍事舉動，令台灣方面倍感壓力。

這個時候，有幾個美國議員跑來「撐台」，蔡英文見之如救星也，最讓「空心蔡」興奮和吃了定心丸的，不是疫苗，不是美議員噴了多少支持台灣的口水，而是他們今次訪台是乘着美國軍用戰略運輸機而來。美方這一舉動明顯在向北京挑釁，是對中國領土和主權的侵犯！此事的嚴重性質是，蔡英文當局靠美國武力謀獨，以及美國方面「以武力撐台獨」的一拍即合又向前一步。

數十年來，北京一再警告老美，台灣問題是中國的核心利益，台灣問題是中國內政，不容任何國家干預。台灣是中國領土不可分割的部分，來自台灣內部的分裂企圖，以及勾結外國勢力的分裂圖謀都決不允許，必堅決反對，中國一定要統一。對此，北京有和平統一及武力統一兩手方案，如何使用，北京將根據形勢和需要採取行動，不容外國插手。

在台灣問題上，任何國家膽敢進行軍事干涉、膽敢用武力阻止中國統一，北京一定會堅決用武力粉碎之。這些，老美一直就是清楚。不過，從50年前尼克遜總統破冰訪華到中美正式建交、到中國改革開放、到中國走強成了美國的「大國競爭戰略對手」，老美的「以台制華」的戰略也從未變過，利用台灣從來就是老美在亞太區的「戰略核心」問題，而中國統一意味着老美的亞太利益「核心」將失。因此，中美兩國的核心之戰將是異常艱難和殘酷的。