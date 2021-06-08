6‧4事件已過去整整32年，中國發生翻天覆地的變化，以全新姿態登上世界舞台。但西方國家依然以過去的眼光看中國，總喜歡搞些小動作。日前英國駐華大使館在微博發布一張燭光照片，本想令中方難堪，結果弄巧成拙，反遭大批中國網民嘲諷「英國女王去世」、「一路走好」，大使館不得不急急刪除照片。同樣無聊的是，美國和歐盟駐港機構在窗邊亮起燭光，本想「攞彩」，卻被中方批為「拙劣的政治戲碼」。

關於6‧4事件，許多人得到的資訊主要來自西方和香港支聯會編造的謊言，這些謊言已被陸續揭穿，但西方依然緊咬不放，支聯會依然糾纏不休。論歷史，西方國家最黑暗、最醜惡，最近加拿大卑詩省印第安人寄宿學校掘出的215具兒童骸骨，就是西方種族滅絕的有力罪證，而且只是冰山一角。最可恥的是，加拿大政府竟將責任推給天主教，而天主教方面僅表示「感到痛苦」，連道歉也欠奉。西方一方面掩蓋自己的醜惡歷史，一方面不斷炒作中國32年前的政治風波，豈止是雙重標準，根本是居心險惡。

不管怎麼說，這些年中國取得的成就有目共睹，不僅經濟高速騰飛，而且社會穩定，政通人和，中國人早就放下過去，近年網絡上更興起「小粉紅」現象，年輕人成為自覺維護中國利益、反擊西方價值觀的主力軍。流亡海外的民運人士王丹也不得不承認，「小粉紅」經歷的正是中國經濟增長的時代，看到的確實是這個國家進步的一方面。

沒錯，相對於32年前，中國不只是進步了，而是進步太多了，證明西方在中國搞顏色革命的圖謀徹底破產，也證明中國人堅持走自己的道路是正確。

正如有人所說，太陽升起的瞬間，昨天已成永遠。支聯會那班人不願正視現實，一直活在自己編造的謊言裏，對6‧4事件糾纏不休，恰恰暴露他們心理陰暗，見不得陽光。