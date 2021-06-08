天水圍三母女染疫，英國變種病毒入侵，源頭不明，3人曾到訪全港多處地方，恐散播病毒，當然他們本身都是受害者，沒有外遊紀錄，當然是在本地受到傳染，而英國變種病毒首次在社區發現，極有可能外來人士是源頭。

香港雖有禁飛令以及酒店檢疫隔離，看來卻有走漏眼的可能性，漏網之魚證明檢疫制度有破綻，部分南亞地區依然是禁飛來港，但在這些地方的人只要飛過去其他地方，然後過14天冷河，便可堂堂正正飛來香港，這個冷河期只是兩星期，但病毒非常狡猾，潛伏期超過21日，入境檢疫及隔離期間採樣若有失誤，便會放染疫者進入社區。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，懷疑檢疫酒店輸入個案走進社區，中間更可能經過一次傳播，再感染三母女家庭。近3、4周從高風險地區抵港並已完成檢疫的人士，應該進行回顧式追蹤，為他們驗抗體和強制病毒檢測，估計涉及2,000至3,000人。而在入境和檢疫期尾聲時，也應進行抗體測試，以策萬全。

三母女的感染源頭，仍未找到，變種病毒隱形傳播鏈存在，人人自危，未來兩周會是關鍵，若出現本地超級群組爆發，第5波疫情難以避免，到時說甚麼通關都沒有意義了，君不見澳門迅速對廣佛深部分地區「落閘」，抗疫是生死存亡的戰爭，不是你推我讓，也不是畀面派對，香港久久未能通關，不是人家不給面子，而是信不過你。

清零是通關最基本條件，疫苗與檢疫是兩回事，如果有人來自印度說打了針，你認為他還應不應該隔離呢？香港政府卻繼續全力催谷打針，不公布「與接種疫苗沒關聯」的死亡個案，以為可以掩住眾人之口，卻忘記愈封閉愈多謠言。現時香港仍有實施禁聚令，相信以後沒有打疫苗的人處處都是「禁區」，大家已經做好心理準備被變相「隔離」了。