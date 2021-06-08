美國前總統特朗普早前宣布取消香港的特殊待遇，在香港生產的商品出口至美國時不得使用「香港製造」，而只准用「中國製造」標籤。中國製造本身是沒有問題，而且是一個品牌，那又何妨呢？但問題不在這，而是美國現在想「大石砸死蟹」，強詞奪理剝奪香港稅務優惠，是蠻橫的海盜搶掠行為。

雖然商務及經濟發展局局長邱騰華在立法會表示，港府已於5月向世貿爭端解決委員會設立的專家組提交首份書面陳述，詳述香港的立場和理據，闡明美國的規定除了不合理的歧視外，亦違反多項世貿協定，據了解專家組一般需時6至9個月審議和裁決。

但當問及局長，倘若美方又不履行裁決時，應如何應對？局長稱港府致力與世界各地建立緊密和穩固的經貿關係，過去4年與13個海外經濟體簽訂了4份投資協定，現一共與31個海外經濟體簽訂了22份投資協定……言下之意，局長的回覆彷彿在說：「沒有了美國市場，我們還有其他的市場。」

這樣實在太軟弱了，我們應加強與國家聯繫，想出一套全面的對策才對！我們要懂得對美國說不！特區政府決不能示弱！既然要打，就不要怕痛！美國一旦不依從世貿專家組作出的裁決，政府就必須依法追究到底，包括但不限於查找美國在香港有甚麼家當或投資，徵得中央政府同意後，採取適當反制措施。聖經中，大衞面對令人聞風喪膽的霸主巨人歌利亞，似乎沒有絲毫的勝算，但大衞真的是「劣勢者」嗎？他並不膽怯，勇敢選擇了對自己有利的戰場和工具，用手中的投石器，一塊石頭擊敗了巨人，歌利亞才是最後的輸家！

雖然邱局長說過，美方也要付出代價，例如美國在香港貿易的盈餘減少。但這些遠不足夠！香港一直是美國與中國內地之間商品貿易的重要轉口港，是美國投資的重要地區。根據政府統計處數字，2020年有超過1,200間美國公司設立駐港公司。當美國粗暴干預香港事務之時，有必要採取反制措施，香港並不乏籌碼，可以考慮向一些行業徵收稅款補回差額。特區政府不能任其宰割！商經局也不應表現得無能或無奈，應該要硬就硬起來，果斷採取行動。

在當今世界正經歷百年未有之大變局，中美不斷角力之時，香港無法置身事外，要繼續發揮好香港在國家發展戰略中獨特的角色和作用。對此，政府和商界應及時評估，未雨綢繆制訂對策。對付美國的無理攻擊，要考慮以攻為守，在適當的時候出擊反制，記住萬大事都有國家堅強的後盾，但此刻我們必須要有「大衞」的心態才是！