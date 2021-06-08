怪事處處有，香港特別多。隨着17歲少女的母親及少女胞姊同告確診變種新冠病毒，本地疫情清零泡湯，第5波隨時爆發。令人嘖嘖稱奇的是，這三母女的足迹遍布港九新界，少女本人又沒有使用「安心出行」，令追蹤難度大增。難道天意難違，香港整定要再歷疫劫？

說整定並無誇張。試想想，正常人每日的足迹來來去去都是那兩三個地方，不外乎上班上學和吃飯，惟這三母女似乎有異於常人，僅少女母親便動輒跨區活動，踏遍紅磡美食廣場、大埔熟食中心、大埔超級城、嘉湖山莊超市、天水圍公共圖書館、天盛街市、長沙灣麗閣邨學友社等。而最新確診的少女胞姊亦到訪過12個地方，全部須列入強檢名單。如此大範圍「趴趴走」，不增加播毒風險才怪。香港怪事豈止於此，這些年堪稱衰運行到落腳趾尾。大事如佔中、旺暴、黑暴，固然令香港五勞七傷；小事亦不絕出現，「山竹」襲港、港鐵「四線齊冧」、沙中綫偷工減料等等，過去從沒想過的事也會發生，簡直不能不信邪。一場疫情來襲更見港府倒瀉籮蟹，抗疫逾年仍無法斷尾，原先以為第4波疫情好不容易完結，不旋踵即有三母女爆疫，且感染源頭不明，怎能不令人心驚膽戰？

天之所降曰災，人之所致曰禍。香港詭異之事不停上演，說到底都是拜無能政府所賜。港大專家何栢良批評，17歲少女確診變種病毒，證明入境檢疫存在漏洞，即使港府再延長抵港人士的酒店檢疫期亦無補於事，皆因大部分確診個案的潛伏期相當短，加上檢疫酒店有交叉感染風險，故延長檢疫不能完全預防，建議港府盡快為所有抵港人士檢驗抗體。同樣論調並非只出於何栢良一人之口，惟港府不知有甚麼難言之隱硬是不聽，卻隨便放寬接種疫苗的入境者檢疫安排。不聽專家言，奇災在眼前，這不是「人」的問題是甚麼？