《蘋果日報》是不少「黃絲」的精神食糧，看着它，你就會明白反對派中人，為甚麼會日趨低智。該報很多執筆者都是思想紊亂，討論問題時纏七夾八，讀多了，就如同多吃了有毒果子，最終只會使你壞了身，也壞了心。

翻開六月六日《蘋果》的「周日名采」， 先撇除政治立場不談，很多黃絲專欄作者，就連運用文字清晰表達意思的能力也欠奉，作為讀者，你只能邊讀邊重整篇中的句子結構，才能勉強明白到他們想講甚麼。

專欄甲的第一段只有兩句，說：「蘋果專欄寫了十幾年，每年六四都會『跟着時間表做人』，但從沒試過連續幾天寫下去。無他，今年點燃第一根蠟燭的，是康文署。」

我看了兩回，才估計到他所講連續幾天寫下去的，可能是指有關「6‧4」的題材，但若按正常的語理邏輯推敲，你未必能得出這個結論，整個句子看來，寫得沒頭沒腦。

專欄乙的第一段只有一句，就是：「網絡瘋傳，疫苗有極少數副作用為血栓。」今晚鄰家的孩子來串門，我打算把這句給他，正好作為病句改寫的練習。

專欄丙的第一段也只得一句，說：「今年六四在沒有滿園燭海的影像中過去了。」句構「不倫不類」，我猜他是想說：今年的「6‧4」過去了，卻沒有出現滿園燭海的景象。至於用廣東話寫的專欄一樣是語意不清。專欄丁的第一句寫：「唓，唔畀去維園咪唔去囉，好巴閉咩，天下無難事，只怕有心人，你估咁就冇符？」句中所講「咁就冇符」的是指誰？理應交代清楚，而其中就不能省去「市民」二字。《蘋果》養着的，就是這樣一幫連文字也寫得「糊裏糊塗」的人。所謂「言為心聲」，文字糊塗，思想自然也就糊塗，所以說「人一黃，腦就殘」，以此觀之，可以信焉。