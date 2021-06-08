「庸官怠政」係本屆政府最為市民詬病嘅，尤其唔少政策、措施常被轟離地。好似港英年代遺留至今仍然未解決嘅寮屋問題。日前立法會辯論「全面落實寮屋及農用構築物過渡政策」動議，但在分組點票下被否決。

發展局局長黃偉綸指寮屋均屬「暫准存在」，佢稱全港約有38萬間寮屋，因土地發展、安全問題而需要清拆嘅約有1,000間，當局有向居民提供安置補償，包括免入息審查安排上樓。有議員批評政府處理寮屋問題嘅政策繁瑣，而政府就透露放寬寮屋修繕免事前向地政總署申請，亦可改用其他物料進行工程。

正如有議員指出，寮屋由港英政府年代一直遺留嘅深層次問題，雖然政府有安排住戶上樓，之不過僧多粥少。佢又提出善用北區土地，發展成大量公營房屋，批評政府自1982年制訂寮屋政策後，多年來僅作少許修訂，當局並無人性化地解決居住問題。講得好，如果政府肯聽善意嘅批評而非一味「好官我自為之」，本報大早亦積極為政府覓棕地及空置工廈，麵粉有喇，政府就係唔肯動手搓麵粉去焗麵包，捨近求遠，好大喜功，只想搞明日大嶼！

寮屋問題搞咗好幾十年，依然原地踏步，這不是庸官怠政是甚麼？古代有所謂師爺筆法，諷刺那些刑名師爺至叻將事情高高掛起，其刀筆秘訣總結成8個字，「反覆顛倒，無所不能」。舉個例，要使老者勝，就話「不敬老宜懲」！要使少者勝，就說「年長而不慈幼，為何？」要言之，神係佢鬼又係佢！另有8個字又係好使好用，「事出有因，查無實據」！意思係捉人、審人，冇錯係有大把原因，只係細查起來又搵唔到證據！師爺筆法認真冇得頂，善用之可謂無往而不利，加上官字兩個口，寮屋既是遺留問題，「查無實據」、「暫准存在」，拖多50年有乜問題？