內地近來推出一系列措施，加強對補習班的規管，包括不得對學齡前兒童進行違規培訓、要明確收費標準，加強監管等，獲得家長廣泛支持。香港政府亦是時候正視補習亂象，全面檢視補習機構的經營情況，加強對補習社老師資質的規管和審核。

本港補習氛圍濃厚，除了家長們因望子成龍而落力「投資」外，補習機構亦存在惡性競爭、質素良莠不齊、私補市場無序等亂象。無牌或違規經營的補習機構比比皆是，今次確診帶有N501Y變種新冠病毒的17歲女學生，潛伏期曾在屯門一幢工廈的單位補習。教育局證實該補習班的處所並非註冊學校，會按既定程序跟進調查。九龍城一所補習中心，就教師資歷作出虛假聲明，標榜其中一名女英文導師在中大畢業，高等程度會考和香港中學會考取得優異成績，以招徠生意。海關經調查後證實與事實不符，採取「放蛇」行動，派人喬裝顧客購買相關課程，拘捕該中心補習導師及董事共3名男女。

由於現時法例尚未規定，補習老師是否需要教師資格職業牌照，補習社更毋須像學校一樣，從性罪行紀錄名冊查證新聘請老師是否有性犯罪紀錄。外籍補習教師涉誘騙女童拍攝不雅照事件曝光後，社會各界震怒，事件影響深遠。而2019年黑暴事件後，有老師參與違法集會、更有老師因發布仇警言論、違反專業操守而被釘牌。筆者擔心，這些老師有可能會到補習機構任職，繼續荼毒學生。補習社須符合《教育條例》的要求，不應該聘請不合資格人士任教，當局也應該加強對補習社的監管，確保現任教師言行符合操守。筆者早前已去信教育局局長楊潤雄，要求政府加強補習社的規管，維護學生福祉。

本港重視學生學術表現，父母望子成龍的觀念未改，各式各樣的興趣班、衝刺班應運而生。有補習社老師透露，隨着疫情回穩，報課的學生數量逐漸回復到疫前水平，有家長為5歲孩子報讀8個補習班，每年花費高達15萬元。無論中小學，甚至幼稚園學生，愈來愈多家長都替子女安排密密麻麻的補習班，有的家長甚至將補習班當成託兒所，不少補習班有大量「超綱」課程，均不利於學童身心健康發展。教育局要深入研究補習社操練成風的現象，特別是為幼稚園學生提供不合乎年齡學習需要的操練補習，以免給兒童成長帶來不必要的壓力。

2019年時任教育局首席教育主任（課程發展）鄭銘強在專欄「局中人語」撰文，批評坊間不少收費的訓練課程或補習班均流於重複操練，只要求學生強記比賽的學術內容及操練技巧，而學生卻未能理解其背後的意義，令一些學生吃不消。香港青年協會曾發表關於補習調查的報告指出，補習對學生成績的正面影響往往被高估，卻忽略學生因補習所承受的壓力，更有機會衍生大量社交困擾。近日，中央全面深化改革委員會第十九次會議指出，「義務教育最突出的問題之一是中小學生負擔太重，短視化、功利化問題沒有根本解決，特別是校外培訓機構無序發展，『校內減負、校外增負』現象突出……」。如此清晰的觀察和意見，值得港人深思。