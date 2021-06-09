神州觀察：一個巴掌拍不響　高考詐騙有市場

內地一年一度高考大戰又已開打，而每值此時，總有不法分子四出兜售所謂的高考考題、絕密答案，以騙取錢財。按說這種不值一信的騙局應該沒甚麼市場，偏偏就有不少人願意相信，一些考生及家長不論貧富都捨得掏腰包去買，難怪高考詐騙年年都有。

江蘇南京警方近日破獲一宗詐騙案，3名疑犯早前在網上發廣告謊稱有「全國高校英語專業八級考試答案」出售，誰知真有考生有意購買，先是開價60元人民幣，後又加碼至200元，但根本沒有答案出售，結果還是成功令100多人上當受騙。3人嘗到甜頭後又故技重施，上月開始兜售所謂高考答案，且每份售價700至2,000元不等，豈料照樣不乏捧場客，前後就這樣輕鬆地騙得數萬元，而一些上當的考生，也知道自己此舉很不光彩，惟有忍氣吞聲，不敢報案。

有感於高考臨近，教育部近期聯合中央網信辦、公安部等部門梳理匯總了近年來出現的一些涉及高考詐騙的案例和虛假訊息，再度提醒廣大考生和家長小心提防，明辨真假，只是甘願上當的仍不乏其人，像安徽警方上月又破獲一宗出售高考試卷答案的騙案，涉及安徽、山東、湖南等數省10餘考生，騙取錢財10多萬元。而據公安部近日公布，今年以來，各地已偵破近30宗涉考試刑事案件，拘獲270多名疑犯；那麼，所涉考生又會是怎樣一個數字？沒查到、沒曝光的是否還有更多？

此事更為尷尬之處則在於，每年為何會有許多考生不肯憑真本事取勝，而要循作弊途徑去「改變命運」？若然僥倖得逞，對其他付出十年寒窗苦的莘莘學子來說，又是何其不公平？想必這些指望弄虛作假、投機取巧之人亦無多少真材實料，如此魚目混珠，勢又會造成劣幣驅逐良幣效應，危害更為深遠。遺憾的是，高考作弊、走捷徑醜聞不絕，手段亦很多，像一些利用互聯網和無線功能進行竊聽、竊拍的高科技作弊器材也是年年打擊年年有，可見一個巴掌拍不響，供需關係就擺在那裏，如同各取所需，互相依賴，怎麼禁絕？

事實上，內地作弊造假之風盛行，亦非只限於高考，一些高校、科研院所找「槍手」代寫論文，剽竊抄襲別人的學術成果都是司空見慣之事，甚至形成一條龍生意來做，假文憑、假證書都可明碼實價提供服務。而「漢芯」、「紅芯」等所謂自主研發科研項目一再被揭實行「拿來主義」，同時更是騙到國家頭上，多少巨額科研經費被揮霍，終致誤國誤民，與西方勁敵的較量中屢遭卡喉式制裁，教訓慘痛。現實證明，凡事不循正道，只識耍弄小聰明，搞歪門邪道，最終肯定要栽觔斗、吃大虧，還是踏踏實實做人為好。