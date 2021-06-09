正論：打工仔滿載悲歌　過勞死無可奈何

香港有樓至上，無論順境或像現時疫境，樓價易升難降，4月份樓價指數較2019年5月的歷史高位僅低2%，但正如財政司司長陳茂波所說，市民供樓負擔比率達約73%，對比往年平均數據顯著提高。有果必有因，香港工時全球最長，在國際調查中更被選為「最過度勞累城市」首位，家屬哭訴工友過勞猝死，這個城市盡是打工仔悲歌！

本報頭版報道，每年超過百名打工仔過勞死，「辛苦搵錢冇命享」。其中一宗個案，一名43歲麵包師傅轉新工，每日清晨3時半出門上班，工作至少10小時，首兩個月不能放假，其妻懷疑新公司工作量大、壓力沉重，令丈夫過勞猝死。家人傷痛難以平復，14歲女兒更是哭泣難休，質疑資方為何毋須為事件負責，保險公司與勞工處雖表示會跟進個案，但能否獲得賠償，仍是未知之數。就算有多多錢賠，能讓少女再擁抱爸爸嗎？如何補償一個破碎的家？

現行《僱員補償條例》規定，僱員遭遇工傷意外或患上條例指明的職業病，僱主才須根據法例負起補償責任，「過勞死」不算是職業病，基本上難以從僱主身上獲得賠償。醫學上「過勞」是引發心臟疾病的成因之一，過去6年超過700宗僱員工作期間死亡的個案，當中超過一半個案與心臟疾病有關，勞工處的數據顯示近年涉及過勞死的個案一直高企在每年120至140宗之間，這種悲劇一宗都嫌多。

政府統計處公布最新《綜合住戶統計調查按季統計報告》指出，港人平均每周工時中位數為44小時，這個數字似乎很理想，代表每天工作8小時，每周5.5天工作，但真的代表香港一般打工仔工時，問問身邊有沒有人可以準時5點鐘收工？還是這份只是放諸鐵飯碗公務員才準確？根據投資銀行2018年研究報告顯示，香港人平均每周工作時間達52小時，全球最長，而美國一份2020年調查報告，更列香港為全球最過度勞累城市。香港的勞工團體一直努力爭取，可是標準工時方案，只聞樓梯響，過去討論歸討論，仍然未有勞資雙方滿意的方案，政府更在2018年擱置標準工時的立法工作。

香港最低工資雖然經常引起爭拗，但總算已經立法起了步，標準工時卻推行無期。政府改為推行11個指定行業的工時指引，包括飲食、建造、物管、清潔業等11個行業先行，但既然沒有強制性，效力自然成疑。而且原定於2019年第一季至今年上半年，逐步推出指引，但直到目前為止仍未推出。勞工及福利局局長羅致光一貫拖字訣，稱在11行業工時指引全面推出3年後，檢視及評估指引的成效，並進一步探討改善工時政策的可行方案，等指引等3年，等檢討等3年，人生有多少個6年？

內地部分行業，特別是互聯網或科技公司，有所謂「996」制，即是每天上午9點上班，晚上9點下班，每周工作6天，然而《中華人民共和國勞動法》規定，勞動者每日工作時間不超過8小時，平均每周工作時間不超過44小時，996工作制每周至少要工作72個小時，超過了這一工時標準，因此996工作制度違反《勞動法》，但在內地競爭激烈的環境下，「16167」大有人在，即是每日16小時工作，除了8小時睡覺沖涼食飯便是工作，年中無休。疫市下人浮於事，很多企業削減人手，留下來的要承擔額外工作量，工時延長不在話下，想放假就要放無薪假，根本連議價的本錢也缺乏。

無論中港，私人企業打工仔都難獲得「半斤八両」，但香港公務員卻在一國兩制下，得天獨厚，比起內地公務員工資高出幾倍，而且在世紀疫情下都不怕裁員減薪或放無薪假，或者最大「打擊」都是凍薪，行政會議同意公務員今年繼續凍薪，亦是繼去年後連續兩年凍結薪酬，公務員事務局稱會再聽取公務員工會意見，稍後再由行會正式拍板作最終決定。然而政府人員協會發表聲明對凍薪感到不滿及失望，認為當局沒有特別考慮職方對薪酬調整的要求和公務員士氣。

其實根據較早前公布今年的薪酬趨勢總指標，經扣除遞增薪額，高級公務員薪酬趨勢淨指標為-2.04%，中級公務員為-0.54%，低級公務員為-0.68%，即是根據這個常用的指標，本來應該減薪，現在不用減，還要多多聲氣，若是在政府打工不滿，何不去私人企業謀求發展，說不定有人工加呢？

天下烏鴉一樣黑，許多人關注遠在天邊第三世界的「血汗工廠」，口口聲聲斥責剝削，但近在眼前本地打工仔付出的血汗，卻有誰憐憫？高官口講共度時艱，自己減薪就斤斤計較，做騷一年就盡快加回。年薪數百萬元，減薪兩、三萬元，對他們來說是九牛一毛，但很多人卻為這個金額的人工付出了健康，甚至賠上性命，最悲哀的是他們辛苦換來血汗金錢，卻是要來供養一大班廢官！