功夫茶：亂撞軍營要嚴懲　擅闖禁區內地審

呢個世界，有啲國家就係鍾意亂咁嚟，好似日本政府不久前宣布要將福島核廢水排入海，呢項咁滅絕人性嘅惡行，據悉背後有美國力挺與首肯，日本就不理國際各界嘩然，一意孤行！中國外交部發言人就話：海洋不是日本人嘅垃圾桶，太平洋唔係日本嘅下水道！說得好，小日本太不該了！將總量達到500萬噸核廢水倒入太平洋，不僅破壞海洋生態，更損害魚資源，這「人禍」影響巨大，可謂人神共憤！

現實香港，有啲人生活不如意，一樣會失控亂咁嚟！呢，上周六即6月5日傍晚6點幾，一輛的士沿中環龍和道駛至近添華道時，突然撞向解放軍軍營門口一道車閘，事件中冇人受傷。涉事姓袁司機一度被帶入軍營助查，其後交由警方處理。阿哥，唔通解放軍軍營道車閘，又被佢視為「出氣袋」，可以紓壓解憂成為「下氣道」？

嗱！呢位司機駕駛的士逾10年，事後通過酒測，惟佢早前同老婆離異，身邊朋友據悉近日均察覺有人不時答非所問，語無倫次，出事後，又話被多輛汽車追隨，迫於形勢才直衝軍營求救云云！又會咁啱得咁蹺，飛機撞紙鷂！呢位司機大佬，卻咁啱得咁蹺，一車撞埋軍營門口車閘，又話「畀車追」，但警方根據車Cam紀錄顯示，事發時並冇車輛對佢構成威脅，喂，依家距離農曆7月15日「鬼節」仲有一大段日子喎，唔係咁快就撞鬼啩？

事後的士司機被控「刑事毀壞」及「無許可證進入禁區」兩項罪名，案件周一喺東區法院提堂，押後至本月21日再訊，不准保釋。裁判官等待為被告索取兩份精神科報告，再考慮被告是否適宜答辯及受審，期間被告須還押小欖精神病治療中心看管。的士撞軍營，成件事充滿奇異詭秘，案件進展中暫且不表。

本報記者尋日到過肇事現場視察，發現被撞毀車閘已修好並加裝一道貼着地面嘅防撞膠，閘內解放軍明顯加強巡邏。之不過，啲人是否「咁啱得咁蹺」撞到解放軍軍營就有咁大堆「古仔」？計功夫茶認為，只要啲人撞到呢啲中央駐港機構，好似外交部駐港特派員公署、中聯辦、國安公署等，一律當係內地禁區，理應拉上內地受審，一來免受外來干擾、說三道四；二來有以儆效尤作用，千祈咪以為鳳姐叫牛郎，雞同鴨講又可以過骨，當乜事都冇發生！

仲有吖，駐港機構官員啲官邸都應當列作禁區，睇吓「國安法官」經常接恐嚇電話，動輒要「炸死人全家」！政府要立法，如有人斗膽擅闖官邸禁區，犯者必遣返內地受審，睇吓佢哋仲會唔會郁吓橫衝亂撞！