世界視線：富國疫苗援窮國　說時容易做時難

就在七國集團（G7）峰會召開前夕，超過200名各國前政要發表聯署信，敦促G7成員國幫助窮國接種疫苗，當中包括英國前首相白高敦和貝理雅等。聯署信強調，援助行動並非「慈善行為」，而是符合所有國家的戰略利益。

今次並非世界領袖首次呼籲富國在抗擊疫情上付出更大努力，法國總統馬克龍月前就表示，現時歐洲每6個人便有一人接種了最少一劑疫苗；反觀非洲，每100人只有一人接種了一劑疫苗，情況不能接受，富國應向有需要地區輸出更多疫苗。世衞組織亦指出，由於近20個非洲國家已用了COVAX（疫苗全球獲取機制）超過三分之二的疫苗，疫苗短缺情況若得不到改善，非洲大陸將迎來第3波疫情大爆發。

比起美國宣稱要「團結民主國家抵制中俄」，前政要們主張富國向窮國伸出援手，無疑更有建設性，然而理想很豐滿，現實卻很骨感。《紐約時報》發表文章，指全球疫苗分配已呈極度失衡的趨勢，普遍接種疫苗的國家，可能會切斷與接種率低國家之間的人員往來，從而形成「疫苗種族隔離」。事實上，從大部分西方國家只承諾向COVAX投入資金，卻不願放棄本國囤積的疫苗，可以看到發達國家以鄰為壑的態度。

在發表聯署信的前政要們看來，疫苗援助行動的確符合所有國家的戰略利益，用白高敦的話來說，「每個英國人每周拿出30便士，等於購買了一份世界上最好的保險」，划算得很，但對如今在位的政客們而言，他們所要的並非最好，而是最便宜的保險，那就是乾脆對打不起疫苗的國家關上大門：你們作為廉價工廠帶來的「物流」，我們無任歡迎，但說到可能增加播疫風險的「人流」，則是免問。非洲國家就不去說它了，獲西方認證為「民主國家」的印度，之前抗疫求援美國備受冷遇，等到當地疫情一發不可收拾，美國卻第一時間實施嚴格入境限制。

當然，前政要們唱高調，某程度也是在「刷存在感」，如果他們今天仍然在位，誰能保證他們不會照樣搞「疫苗種族隔離」主義。