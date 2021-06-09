從地緣戰略而言，中國要爭取與烏克蘭合作，目的是將之從美國陣營中拉出來，與中國、俄羅斯有貿易經濟合作而不對立，更不與美國一起攻擊中俄。

烏克蘭位居東歐與俄羅斯之間的中心地位，北通立陶宛到波羅的海、北海，南臨黑海，可以通往黑海沿岸的高加索、伊朗、土耳其到中亞、中東，並西出地中海，歷來屬四戰之地；在歐洲來說，是必爭之地，此所以歷來難以獨立。

誰佔據烏克蘭，便可以進逼歐洲；反之，則可進侵俄羅斯。俄羅斯必守烏克蘭，歐洲強國要防範、制約俄羅斯，也必攻烏克蘭，即使近代，蘇聯革命，歐洲列強入侵是循烏克蘭而攻。第二次世界大戰，納粹德國也先攻烏克蘭。烏克蘭可說一身繫歐洲及俄羅斯的安危。

美國要鞏固全球霸權，冷戰時期是要瓦解蘇聯；俄羅斯替代，便要瓦解俄羅斯，此中沒有和平共處或和平競賽的可能性。也因此，美國在烏克蘭一而再、再而三地發動「顏色革命」，要將之收編，既削其屏障，逼壓俄羅斯，也斷俄羅斯西進對東歐的威逼，既攻且守，歐俄關係便決定於美國的戰略會否成功。

美國成功壓迫俄羅斯退守，便在東西歐唯我獨尊，德、法等國無可能不屈從於美國。美國失敗的話，不僅掣肘俄羅斯不成，而且歐洲可能便與俄羅斯和解，背棄美國。歐俄合作，對美國的競爭壓力更大於中國。

對中國來說，當前最大的敵人是美國，任何打擊美國霸權的都是可減少美國對中國的威逼。俄羅斯及歐洲都不會稱霸，俄歐都着力經濟及社會建設，少了美國的武力威逼，俄歐的資源便可以投入和平建設，而非作軍備的浪費，更可援助弱國。俄歐合作，美國勢弱，便難以與中國作軍備競賽，中國也可省下軍費，致力於民用。美國勢弱，便也難以在世界各地進行破壞，結果是俄歐合作可進而為中俄歐合作。

美國已不能退守美洲，全球化的發展容許不了門羅主義的復甦。美國也會因此有政權變化，轉而可發展為中俄歐美的全球化合作。結果便再不是帝國主義的世界，而是帝國主義歷史的終結，另一個天地！

烏克蘭的爭奪似只是俄美之爭，成敗卻牽動世界大局和大趨勢。中國正好適時介入，使發展朝向世界和平發展的方向去。這不是蝴蝶效應，而是全球聯動，牽一髮而動全身，中國能有這樣的遠見和大戰略嗎？中國不應韜光養晦，而是要有大戰略，以攻為守，更為全球的發展爭取更好的機會。這是功在天下！