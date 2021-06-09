回歸後，香港陸續出了一些大小老嫩漢奸，大漢奸、老漢奸有黎智英、李柱銘之流，小漢奸、嫩漢奸有黃之鋒之流。無論大小老嫩漢奸，現在多成了囚犯。對大漢奸、老漢奸而言，正應了中國人常說的「最怕老來苦」，在獄中度過餘生，是至慘之事。對小漢奸、嫩漢奸而言，最怕的是出獄後，已青春永逝，前路茫茫，重新做人、融入社會吧，談何容易；繼續「為理想而奮鬥」吧，那更是「找死」，再幹壞事，就不只是「把整個青春賠進去」，而是後半生又要和牢獄結緣也。

小漢奸黃之鋒曾「貴為」香港眾志秘書長，中學生時就活躍在反中亂港最前線，無數次跑到美、英等西方國家參加各種活動，呼籲「洋大人」制裁中國、香港。他還在美國報章發文聲稱「維護令香港獨一無二的東西，是符合華盛頓利益的」，這個腔調和大漢奸黎智英在美國發表演說時叫嚷「我們今天在香港做的事情，正是在為美國利益而戰」，是同一個漢奸套路。

黃之鋒的「出色表現」，令他在西方社會「獲高規格接待」，被「洋大人」吹捧為「思想家」、「風雲人物」、「民主鬥士」，美國政客還提名他角逐「諾貝爾和平獎」。

那時的黃之鋒風頭甚勁，儼似反中亂港勢力、大老漢奸的後繼領袖，儘管他瘦小枯乾，賊眉鼠眼，望之連個小頭目都不像，但香港內外反華力量還是一個勁兒捧他，對他寄以厚望。然而，黃之鋒至今已多次入獄，案底纍纍，且還有一些涉國安罪的案件待審，故黃之鋒最近給友人傳話，哀嘆出獄時恐怕要30幾歲了，據說友人們聞之心酸。其實，早有江湖傳言，相士批他政治生涯只得10年，說他下顎「生得唔靚」，面相三尖八角，並無領導才能，晚景淒涼也。

相士批相，準或不準，聽或不聽，都沒關係。對黃之鋒而言，在當今香港大勢轉變之下，在中央全面管治權加緊落實之下，在國安利劍高懸之下，黃之鋒這類反中亂港之人，不論面相生得如何，都已政治生命到此為止，亂港生涯休矣！