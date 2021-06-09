3名美國議會政客乘搭美軍運輸機短暫訪問台灣，明顯是在試探中國大陸底線，親綠媒體為此歡呼雀躍，並揶揄大陸媒體為何「閉嘴」了，是不是代表以後「美國軍機或軍艦可以隨時駐紮台灣」。他們未免高興得太早了，台灣當局配合美國遏制大陸，一步步將兩岸推向戰爭邊緣，最後遭殃的必定是台灣，到時候看他們還高不高興。

有位美國軍事問題專家稱，即使在美國干預下，中國大陸也有武統台灣的能力和可能，北京正準備4場戰役，包括聯合打擊、封鎖、反干預行動、兩棲攻擊。這並非無的放矢，以大陸擁有各種先進彈道導彈和巡航導彈，一旦發動密集攻擊，台軍防禦系統根本不堪一擊，即使美軍介入也無濟於事。在美國家門口打仗，中國當然沒把握，而在中國家門口打仗，美軍艦艇只能成為活靶。

老美對此顯然心知肚明。這些年五角大樓對台海戰爭不知進行過多少次兵棋推演，每次都是美軍落敗，他們怎麼可能介入一場必敗無疑的戰爭？台獨分子寄望美軍替他們賣命，無異於癡人說夢。

當然，若不是到了迫不得已的地步，北京絕不願意採取武統手段。和平相處符合兩岸利益，這是顯而易見的道理，尤其是台灣經貿高度依賴大陸，更需要和平穩定的兩岸關係。奈何有些台灣人不知吃錯了甚麼藥，好好日子不過，反而不斷製造事端，挑釁大陸。

韓非子寫過一篇文章《亡徵》，列舉政權滅亡的數十種徵兆，其中一種是：「恃交援而簡近鄰，怙強大之救而侮所迫之國者，可亡也。」依仗盟國的支持而疏遠與鄰國的關係，自以為有強大的外援而侮辱接壤的國家，可以滅亡也。這不正是台灣的寫照嗎？兩岸本是一家，台灣偏要勾結外人而疏遠大陸、侮辱大陸，結局可想而知。最新民調顯示逾七成大陸民眾支持武統，意味着兩岸戰爭愈來愈近。