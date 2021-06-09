百姓最緊要食安，信庸官不如信《東方》，本報觸覺遍及社會各層面，民生事無分大小，都為市民探究真相，多次揭發食物安全問題，早前報道市面出售的蠔含重金屬，引來全城關注，臨近端陽，知道很多人買糉食應節，記者觀察入微，到觀塘、北角、深水埗等地雜貨店購買糉葉，並將5個樣本交予專家檢測，發現全部樣本皆含重金屬及漂白劑。高溫烹調糉子期間會將糉葉內藏物質釋出，食糉隨時會把重金屬及漂白劑食落肚，大家不用問都知大大不妙，醫生指攝入過量重金屬會增加致癌風險，食糉食到致癌，實在得人驚。

食安中心肩負食物把關安全重任，但後知後覺，本報記者查詢時竟然指糉葉不是食物，故食物法例不適用於糉葉，現時香港未有就糉葉制訂相關安全標準。若以相關標準來比較，部分樣本鉛含量超標逾20倍，鎘含量亦高逾一倍。之前本報抽驗市面售賣的蠔，亦是發現含過量重金屬，由傳媒代替食安中心把關，這對特區是可喜，亦是可悲，喜的是香港有正義傳媒《東方》，樣樣事為市民發聲，連食物安全也兼顧，悲的是政府連最基本食物安全把關亦做不好。

食安中心還死撐稱過去3年接獲23宗有關糉子的投訴，均不涉糉葉，又指近月兩次公布有關糉子的時令食品調查，抽取100個糉子樣本進行化學及微生物測試，全部通過檢測。言下之意，是指食糉很安全？要不再做一次糉葉化驗，看看還敢說甚麼通過檢測？

食安中心隸屬食環署，一脈相承，食環署蛇王醜聞之多，相信是政府部門中數一數二，市民對食安中心當然有要求，但若期望過高，甚至盡信食安，以為市面有售的食物都安全，那就太傻太天真。想食得安心，留意本報有關報道，趨吉避凶，最起碼都有一個保障。