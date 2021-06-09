大國崛起，隨機殺戮事件卻愈來愈頻繁發生。中國安徽省安慶市日前便發生隨機殺人事件，一名男子持刀在鬧市見人就捅，多人遇刺倒地，死傷枕藉；差不多時間，南京秦淮區金鑾巷，又有男子駕車撞人並持刀捅人。至於血洗校園更是令人齒冷，多少無辜幼童受害。

這些無差別傷人案，原因多出於報復心理，有報復妻子出軌的，隨便找途人洩憤；有因為有冤無路訴的，索性大鬧一場同歸於盡；血洗校園的原因則更「簡單」，純粹覷準幼童無力反抗，向弱者抽刀，讓自己出一口烏氣。

對於這類「社會計時炸彈」，誰都不知甚麼時候爆炸，但最起碼可在校園加強保安，不要再讓國家的花朵未開先折。惟對於在街上隨機斬人、在馬路隨機駕車撞人等報復社會事件，根本防不勝防。說穿了，這反映了國家治理方面的不足，沒有一個公平有效的出氣口讓人民說話，為他們主持公道，極端事件才會層出不窮，陪葬的百姓才會此起彼伏。

民怨宜疏不宜堵，皆因壓迫力愈大反抗力愈大。例如內地當局實施「實名制」，購火車票要實名，上網要實名，連買把菜刀都要實名，有人更戲謔當局武裝到牙齒。這固然有其維護治安的需要，但防民之口甚於防川也不是好辦法，總得建立一個暢通無阻、賞罰分明、公平公正的渠道，才能將民怨之火消滅於萌芽狀態。

儘管國家領導人三令五申依法治國，又強調要加強人民的獲得感、幸福感和安全感，無奈事與願違。一宗又一宗的報復社會事件可見，人民連走上街頭也會突遭橫禍，何來幸福感和安全感可言？內地政府常說漂亮話，甚麼多走基層，甚麼傾聽群眾心聲，甚麼解決群眾疾苦，說得高大上，其實光說不練，甚至說一套做一套，打壓群眾反對意見不遺餘力。當民怨只有堵沒有疏，更可怕更血腥的報復事件必然陸續有來。