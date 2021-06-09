特區政府一直抱怨，說市民對接種新冠疫苗反應不積極，這情況或許跟港人過於小心謹慎有關，但更大的責任還是在管治班子身上。經過反修例風波之後，民間對政府的信任度低，你就算有意為民謀福，市民也首先會懷疑你是否不安好心，所以推行政策，就要比平時加大幾倍力度去作解說。可惜政府的公關技巧拙劣，解釋問題往往含糊不清，因而使大眾對疫苗的效能和副作用，產生了種種誤解。

譬如我們一般以為「三高」人士不宜接種疫苗，這理論在過去半年，幾乎已成為不少香港人的常識，實際上卻不一定如是。有一趟，聽香港大學感染及傳染病中心總監何栢良的訪問，使我開了眼界。何醫生斷然否定上述講法，他說以復必泰疫苗為例，在藥物標籤上從沒有指「三高」人士不宜接種，相反，在歐美地區，首先施打的是老人，他們不少也有「三高」之患，如今累計下來的案例有億個以上，卻不見得會有問題。我將何醫生的意見向身邊朋友轉述，不少人聽了，都說自己的疑慮頓時一掃而空，奈何政府部門的人，就是不懂得這樣向市民解說。

英國的疫苗接種率高，近日確診人數卻出現反彈，大家難免會懷疑，是否疫苗對變種病毒無效，聽過何栢良醫生的一席話，便讓我長了知識。他說英國目前的病故和重症住院人數，已經回落到新冠肺炎疫情爆發之前，也就是說，該症在英倫三島已經不再是嚴重威脅。如今英國的感染者大多病徵輕微，就如同患上普通流感一樣。因此，幾乎所有的醫學數據都反映出，疫苗是解救新冠疫患的不二法門。

專家的意見，一聽就使我豁然開朗。我家中的鐘點傭工，政府每一次疫情發布會都不會錯過，半年前她曾很渴望打疫苗，如今卻愈聽愈不想打。你說，咱們政府部門究竟是在幹甚麼的？