上文老朽提到庸官怠政，同古代師爺筆法如「事出有因，查無實據」頗相似。事實上，事在人為，不想做，總會想出千百萬個理由；想做，一個箭步上前，即事成！有論者舉了一個很好嘅實例，就係食環署最近移走數十張招貼和海報，並檢控咗一批人。一些組織擺街站宣傳反共、單張周街派已經好一段時間，是否阻街，根本冇人理會；如今「做嘢」，也不過係指其展品冇遵守《路旁展示非商業宣傳品管理計劃實施指引》，同時懷疑違反《公眾衞生及市政條例》第104A及104C條。

阿哥，只不過運用一些現成條例，已足以令市容回復正常，你話係唔係事在人為呢？所以話，做得問責高官，既然薪酬媲美歐美政要，就唔好郁吓就話「強人所難」！有咁大個頭先戴咁大頂帽，難？就應該迎難而上，解決唔到難題，就要下台，切勿霸住毛坑不拉矢！

嗱！讀本報獨家專訪懲教署署長胡英明，談及第一代「智慧監獄」大潭峽懲教所，佢與團隊由零開始設計，引入多項獨創嘅科技及系統，例如「保安及監察系統」、「運作及管理系統」、「在囚人士自我管理系統」以及「強化職員能力系統」。院所內有170個閉路電視高清鏡頭，所有在囚人士配備電子手環，手環具備多個功能，包括身份識別、心跳監測、實時定位等方便人員管理。在囚人士亦可透過「在囚人士自助服務系統」處理各種申請，例如探訪、借書、與人員會面，以及使用電子儲物櫃、與親友聯絡等。

胡英明指出，全因為上址要進行翻新工程，佢遂靈機一觸，要打造「智慧監獄」。之不過，預算只有約3,000萬元，只可以「睇餸食飯」，而最終整個工程可在預算內完成。當然，其中嘅過程必定有許多不為人知嘅困難，而最後一一克服，還不是「事在人為」？所以話，事成與否還是人的因素。