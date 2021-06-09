端午節是紀念愛國詩人屈原的日子，也是中華民族節令，而6月亦是香港多間著名百年老店的工會會慶大日子，標誌着香港工人運動歷史一頁，香港工人團結起來把爭取工人權益同反對帝國主義和外國資本財團沉重剝削的鬥爭結合起來，團結社會各界反侵略、反壓迫、反剝削，結成廣泛的統一陣線，在上世紀初便舉行了轟動全國、震驚世界，並且載入史冊的海員大罷工、省港大罷工。筆者在香港洋務工會服務時，便有幸聆聽前省港工人糾察隊羅炳光先生介紹保護罷工工人行路上廣州，把香港變成死港臭港的鬥爭故事，最終港英政府被迫讓步。

叱咤風雲的20世紀初香港工人運動，湧現和鍛煉了大批獨當一面的工人運動領袖和先進的革命知識分子，為中共成立及初建時期，輸送了許多優秀的革命骨幹，最著名的有林偉民、蘇兆徵、陳郁、曾生等。據《香港與中國共產黨》一文中介紹，林偉民和蘇兆徵帶頭發起香港海員大罷工，及後加入中共。1925年林偉民當選中華全國總工會執行委員會委員長，蘇兆徵在省港大罷工時被推選為罷工委員會委員長兼財政委員會委員長，可見香港在全國工運是舉足輕重。

陳郁參加兩次大罷工，省港大罷工時加入中共，1927年初任中華全國海員工會主席，1928年任中共香港市委書記，新中國成立後歷任燃料工業部部長、煤炭工業部部長、中共廣東省委書記、廣東省省長等。

曾生也是一位有影響力的人物，20世紀30年代在香港從事工人運動，擔任中共海員工委書記。抗戰期間，受中共中央委託，從香港帶了幾十人回家鄉惠陽發起組織東江縱隊，開展華南地區包括香港的最大規模的抗日游擊戰爭，曾生司令的大名令日寇聞風喪膽，新中國成立後擔任交通部部長。林、蘇、陳、曾4位叱咤一時的港人寫下港人反霸、抗日救國、立國建設偉大史迹。