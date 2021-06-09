雖然日本的新冠肺炎疫情尚未完全受到控制，但東京奧運會亦有可能於下月正式開幕。不管怎樣，代表國家和香港的運動員亦積極備戰，期望能夠在東奧上爭取理想成績。欣聞香港政府決定斥資購入奧運會的電視轉播權，讓廣大市民能夠免費觀看賽事，為國家隊及香港隊打氣。

4年一度的夏季奧林匹克運動會原於去年7月舉行，但受到新冠疫情的影響，國際奧委會決定將東京奧運會延期一年，並容許保留「東京2020」的主題名稱。然而，時隔一年之後，日本國內的防疫工作未盡完善，每天仍錄得逾千人的感染數字，加之兩劑疫苗接種率僅約3%。以現時的情況舉辦大型運動會，國際社會難免充滿疑問及憂慮。

較早前，日本政府因為防疫形勢嚴峻而發布「緊急事態宣言」，其期限近日亦延至6月20日，意味解除緊急事態後只有30多天，就需迎接奧運的開幕。換言之，日本未來數周的疫情相當關鍵，一旦出現中度規模的爆發，將有機會導致今屆奧運會最終胎死腹中。

日本舉辦方現時信誓旦旦，會嚴格執行「體育氣泡」的措施，亦即是只容許運動員進出住處、訓練所及比賽場地。不過，奧運會涉及的工作人員數以千計，而單是會場的義務工作者亦有萬人，日本當局是否真的能夠做到滴水不漏？此外，奧運參賽者來自全球各地，有機會將病毒輸入洗牌後再帶回各地，成為坊間所傳的「東奧變種病毒」。

雖然如此，香港運動員亦已進入備戰狀態，約有30個項目已獲得奧運會的參賽資格，將會代表港隊出戰東奧。近年，香港代表隊在國際賽事上屢獲佳績，例如2018年的亞運會，就取得8金18銀20銅的成績。至於下月的東京奧運會，除上屆有資格出賽的項目包括單車、劍擊、游泳等，今屆運動員亦爭取到體操、馬術等項目的入場券，有望在場上為港爭光。

與此同時，當局近日在探訪備戰運動員後再次重申，會繼續致力推動體育普及化、精英化和盛事化的目標。當中承諾提升對港協暨奧委會及各個體育總會的資助，達到每年超過5億元，亦會協助體育學院興建新的設施大樓，以確保精英運動員能夠有最先進的訓練支援。

至於在體育的普及上，今年香港政府破天荒以公帑購入東奧轉播權，有助向大眾市民推廣體育運動。當然，坊間有聲音指摘政府在事前欠缺諮詢，但考慮到過去兩年因受到黑暴及疫情的雙重打擊，本港商業機構已表明無意洽購相關的轉播權，故政府才主動積極介入處理。當中亦要求轉播的電視台，需播放香港運動員出戰的賽事，可使市民更好地支持我們的運動員。

當然，國家隊亦會出戰東奧，一如往屆將很大機會成為獲取金牌數量最多的代表隊之一。回想10多年前的北京奧運，當時香港市民對國家的認同感創下歷史新高，反映體育盛事能夠營造社會團結的氛圍。就此，冀望東京奧運會能夠順利展開，並令市民再次凝聚，支持國家隊及香港代表隊。