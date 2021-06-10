正論：司長無能船欲沉　律政怒掀離職潮

人望高處，水往低流，良禽擇木而棲，乃正常不過的道理。掌管全港檢控工作的律政司近年爆發離職潮，捨棄薪高糧準鐵飯碗的人員前赴後繼。由現象看本質，這不是正好說明身為舵手的律政司司長鄭若驊無能失德，律政司內部矛盾重重，就像一艘載浮載沉的破船，良將不爭相跳船才怪。

一個好的領袖，能凝聚人心，眾志成城；一個壞的領袖，只會不斷打擊士氣，製造矛盾，令人生厭。顯而易見，鄭若驊絕對是後者。自2018年1月6日出任律政司司長至今，短短3年多時間已有4名律政司高層跳船，單計前年及去年，律師職系更有33人離任，堪稱一項恥辱紀錄。

在昨日的立法會上，多名議員要求鄭若驊回應律政司爆發離職潮的原因，並要求她提交每季律政司政府律師職系人員離職的分項數字。惟鄭若驊辯稱，部門有人轉往私人執業、退休或轉行，屬自然流失，離職潮說法並不恰當，希望公眾以平常心看待，擺明睜眼說瞎話。議員繼續窮追猛打，她才肯擠牙膏般吐露過去4年離職率約5%，整體共流失60人，但依然拒絕透露每年離職人數，推說後補，又強調任何機構均有人員流失，政府部門亦不例外。

是否真的如司長所說，這是自然流失，當然還是要由數字說話，4年流失60人絕非小數目，尤其是多名經驗豐富的高層離職，更顯內有蹊蹺。若看其前任袁國強任內，高層人事穩定，大變動絕無僅有，豈會如鄭若驊主政之下，高層「走夾唔抖」？前刑事檢控專員梁卓然去年7月提出請辭時發出內部電郵通知同僚，透露自己與鄭若驊意見不合，情況一直沒有改善，故憤然辭職；而律政司前副刑事檢控專員許紹鼎及黎婉姬亦於前年2月底雙雙離任；今年初則有刑事檢控科高級助理刑事檢控專員余國慧遞交辭職信，並於3月正式離職。一次是偶然，兩次是巧合，三番四次則肯定不尋常，特別是鄭若驊對律政司每年離職人數諱莫如深，恐怕數字驚人，後補是假，不敢公諸於世才是真。

其身不正，何以正人。鄭若驊知法犯法，甫上任即捲入僭建風波，還要「自我特赦」，將罪名推給丈夫；其夫涉僭建僅被輕罰二萬元還不滿足，誓要上訴撤控，結果遭高院原訟庭駁回上訴，碰了一鼻子灰。試問整家人都不知守法為何物，鄭若驊還有何資格成為律政司之首？律政司之首毫無說服力，法治招牌怎能不蕩然無存？法治招牌蕩然無存，還怎麼可能留住人才？

可能有人會說，律政司內部「黃絲」充斥，道不同不相為謀，他們因為國安法生效後才急於離職。這固然是可能性之一，但歸根究柢，若非內部管理混亂，泥沙俱下，下屬覺得沒有前途，誰會捨得放棄鐵飯碗，轉投風高浪急的私人市場？冰凍三尺，非一日之寒。律政司內部良莠不齊其來有自，單是連文書都頻頻出錯已可見一斑。早前才有裁判官投訴，4次審理反修例相關案件，4次控罪書都發現錯誤，而且全屬低級錯誤，出錯率達100%，令人難以置信。更有甚者，在鄭若驊無能管治下，律政司過去便曾被揭發有份處理黑暴案件的檢控官，居然一邊檢控，一邊出版「黑暴秘笈」教暴徒逃避檢控，公然妨礙司法公正，令人嘩然。試問連如此匪夷所思的事情也會發生，律政司還有甚麼不可能？

德不配位，必有災殃。香港這些年亂象叢生，黑暴一役更將特區搞得五勞七傷，跟律政司沒有為法治把關，甚至公然破壞法治脫不了關係。一直以來，反中亂港集團儼然有保護傘一般，壞事做盡律政司也視若無睹，直到國安法出台，壹傳媒黎智英落鑊，情況才有一點點改變。惟律政司依然故我，警方在黑暴一役拘捕過萬人，律政司只檢控二千餘人，根本不成比例，鄭若驊失職怠政，難辭其咎。

由此可見，香港要好，一國兩制要行穩致遠，司法界的瘀血便必須清除。一言以蔽之，司法要改革，律政司更要改革，而一切改革，由革掉廢官鄭若驊開始！