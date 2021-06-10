神州觀察：勾結騙黨賣假藥　醫院院長黑心腸

浙江紹興警方近日破獲一宗特大網絡詐騙案，驚揭湖北武漢某民營醫院院長勾結詐騙團夥，合作於網上售賣聲稱可治療男性疾病的假藥，涉案資金逾一億元人民幣，期間不知坑了多少患者。而作為醫院院長，能做出這種事來，心腸之黑更叫人不齒。

此案所涉近百人，悉已遭警方逮捕，據犯罪團夥彭姓老闆交代，所謂的藥物，只是從網購平台購買來的無任何功效的藥丸，且價格便宜，重新包裝後便可轉售圖利。涉案民營醫院則負責宣傳推廣治療「良方」，假多名「權威中藥專家」之名，在網上發文吹噓所謂研發成果，有男子誤信宣傳，先後購買二萬多元藥物治病，惟始終不見效果，卻有醫生哄騙其不要半途而廢，十分無良；醫院院長每月能從詐騙團夥收取二萬元好處費，想必醫院其他參與人員也沒少賺。

可以見到，內地這些年關於醫院坑害患者之事實在不少，尤其是這類民營醫院，一個比一個心黑，一個比一個有辦法，或誇大患者病情，或虛增醫療項目、肆意加價收費、竄改醫療數據，甚麼招數都想得出，也都幹得出。有的醫院其實是假醫院，不但做假廣告，連醫護人員、專家都是假的，醫院、科室只是租來的；更有醫院開成了涉黑組織，大搞敲詐勒索，威逼恐嚇，於手術途中坐地起價，讓病患支付巨額費用，乃至故意開多幾刀，以賺取更多手術費。醫院本是治病救人之所，誰知竟如黑店、鬼門關一般，何其荒唐及令人害怕？

這些民營醫院大都又屬於臭名昭著的「莆田系醫院」，因為早有報道指出，莆田系佔據內地八成民營醫療份額，慣以「百度競價排名」、「網絡醫托」等操作誤導坑害患者，當中最為人熟知的莫過於「魏則西事件」，堪稱騙財又害命，以致魏則西至死也沒能想明白，為甚麼會有此遭遇。無奈的是，許多年下來，不論是這些見利忘義的醫院，還是同樣唯利是圖、助紂為虐的百度公司都死性不改，一再聯手合作，繼續以各種陰損招式欺騙患者，拚命把他們往坑裏帶，又有多少人和魏則西一樣，至今也搞不懂這個社會何以成了這樣？

何止是民營醫院，不少公立醫院、知名三甲醫院缺德敗行、坑人害命之舉也沒少幹，像湖南郴州市第一人民醫院被揭有醫生昧心推薦假「特醫奶粉」予嬰兒食用，以致慘變「大頭娃娃」，相關問題更接二連三爆出，可見為利所驅，根本連做人的底線也可以任意突破。再如近期有腫瘤科醫生撰文揭發內地腫瘤治療黑幕，指名道姓稱上海交通大學附屬新華醫院某醫生是「醫生中的敗類，對患者敲骨吸髓的那種」，這種自暴家醜式的做法無疑更具諷刺性及衝擊力，但能否真正喚醒那些「裝睡的人」，又是一說。