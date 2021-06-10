功夫茶：東方藍圖助搵地　倚靠政府盞嘥氣

「安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏，風雨不動安如山。」杜甫一首《茅屋為秋風所破歌》，千年傳頌至今，意思問點樣才可以得到好多間遮風避雨嘅房子，等天下窮苦嘅讀書人能夠安安樂樂住喺裏面，就算打風落雨，呢啲土地都好似座山咁穩陣，證明中國人無論古今，都係愁緊土地問題。

中港房產樓價都好似火箭飆升，就算疫境下都係逼近歷史高位，香港後生仔莫講話買樓，就算想搵地方做其房事，都好困難，近期興去酒店「宅度假」，講得難聽啲就係攞正牌爆房，豪一兩晚做大爺，其餘時間惟有慳啲，乜嘢「躺平主義」、「佛系主義」，即係放棄買樓，唔想奮鬥，可以啃老就啃老，唔得就住劏房或者排公屋，同啲一家幾口爭，難怪公屋輪候條龍由太平山排到大嶼山。

立法會尋日討論有關全方位增加土地供應嘅議案，議員敦促政府部門落實全方面覓地，批評唔少土地長期「曬太陽」，閒置十幾年都不發展，應該善用土地而唔係「得個講字」，舉例香港迪士尼竹篙灣2期60公頃靚地「養蚊」10年，粉嶺北新發展區部分私人發展商建屋就完成，附近嘅政府用地就未交到貨，而且重建工廈嘅速度都慢過蝸牛，畀人感覺政府根本無心做。

一向敢言嘅何君堯議員直截了當講出事實，就係造地節奏過慢，香港仲有土地，要盡快拆牆鬆綁，研究各項土地發展嘅可能性，盡可能去做。議員林健鋒就踢爆政府喺2011年提出青年宿舍計劃，但到今年先有第一批入伙，當年嘅青年早已為人父母，已經「仔大女大」，可能輪緊公屋繼續喺另一條龍排隊。

呢兩位議員說話一針見血，不過對住啲庸官同埋保皇黨講，就好似對牛彈琴，嗱，有議員建議出招開徵土地閒置稅，不過呢個動議就畀分組點票否決咗，敵唔過嗰班「橡皮圖章」！試吓動議係贊成「明日大嶼人工島」，隨時夠票過，無他，政府死心不息，寧願庫房乾塘，都要掟6,000億元發佢嘅春秋大夢！

想解決房屋問題，靠白日夢係冇用嘅，東方報業集團急市民所急，早前動用人力物力，派遣記者搜集資料並航拍視察，搵出港九新界多塊未納入發展嘅棕地、空置工廈同埋工業邨內閒置土地，證明本港其實大把土地可以發展。港府唔識寶，藍圖當係草，面臨千億財赤，各界紛紛反對下，依然固執發展「明日大嶼」計劃，倒錢落海，一句，吹咩。

杜甫首詩，最後咁講，「嗚呼！何時眼前突兀見此屋，吾廬獨破受凍死亦足。」嗱，詩聖當時面對朝政腐敗，情願自己間屋爛咗捱冷都想人人有屋住，情操高尚，功夫茶深表敬佩，但不禁慨嘆，庸官禍民，古代同21世紀香港都係一樣樣！