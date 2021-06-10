世界視線：甩鍋中國挖心思　拜登完勝特朗普

美國總統拜登將前往布魯塞爾出席北約峰會並與歐盟領導人會晤，美媒報道稱，美、歐或將表態支持重新調查新冠病毒的起源，並強調不會受到任何干預。

美國藉甩鍋中國撇清自身防疫不力的責任，乃前總統特朗普的「招牌動作」，也是打選戰的不二法門，想不到拜登不僅完全繼承，還將之「發揚光大」。不過這也沒甚麼好驚訝的，美國既然視中國為取代世界霸主地位的頭號威脅，將「洩漏世紀病毒」的責任推給中國，自然最就手不過。特朗普大概只能怪自己跟歐洲盟友關係弄得太僵，結果只能把「聚眾圍毆」中國的「光環」拱手讓給拜登；現在人走茶涼，特氏再來放狠話，妄言要向中國追討10萬億美元「損失」，已喚不起多少關注。

老美嘴上說得漂亮，聲稱對新冠病毒起源的新一輪調查「不應受到任何干預」，實際上最大的干預以至壓力，正是來自拜登。事實上，他早前對情報部門下達了軍令狀，要求對方「加倍努力」，收集和分析新冠病毒的來源，並於90天內提交報告，到底是想得出何種結論，已是寫在牆上。正如台灣的蔡英文一早下達死命令，「國產疫苗」將於7月應市，等於架空了科學家們的專業判斷，結果導致擔任審查委員的中研院院士憤而辭職，痛斥「審查最大的困難就是蔡總統」。

然而，美國的政治情況比台灣還要複雜。拜登一方面要把疫情的起源歸咎中國，另一方面卻怕便宜了特朗普，讓他有機會吹噓自己多麼有「先見之明」，於是便出現以下弔詭的一幕：美媒最近翻出一份據稱由勞倫斯利佛摩國家實驗室做的「機密報告」，支持「中國實驗室洩毒論」，結果被國務卿布林肯斥為「漏洞百出」、「立場先行」、「連特朗普政府」也不收貨，足見所謂「科學調查」純屬扯淡，政治操作而已。

還是這一句：真要查就一起查。等甚麼時候美國開放著名的德特里克堡基地，以至該國遍布全球的200多個生物實驗室，供專家們「不受任何干預」地進行調查，再來指摘別人也不遲。