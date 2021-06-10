烏克蘭的戰略轉變契機，是今秋該國總統訪華。中國的態度開放，不僅因過往烏克蘭幫助中國的軍工發展，更重要的是烏國的地緣戰略作用。烏克蘭總統怎樣與中國談判，現時未可預料，但在德國、俄羅斯「北溪二號」天然氣管道完工之際，美國已不能反對，德、俄合作已成，美國勢孤，德、法聯手，美國再難主宰歐洲。此所以德、法已對烏克蘭施加壓力，要回到《明斯克協議》，用政治解決東部分裂的問題。

烏克蘭原先以為靠美國支持對抗俄羅斯，反而變成歐俄合作，美國退縮，烏國政府便不得改弦易轍了，直接與俄求和不易，改向中國求助，或許便可借中國之力，緩和與俄羅斯的矛盾。沒有歐美外力支持，烏克蘭是無可選擇。而求救於中國，緩和與俄羅斯的關係，卻是該國脫困的最佳出路。

烏克蘭與俄羅斯和解，當可爭取俄國不把輸歐天然氣完全不經烏國，改用北溪管道，每年幾十億美元過道費還可留回多少，也可全力恢復與俄羅斯的貿易及交通，有利發展與中國「一帶一路」的合作，以此可吸引更多的中歐班列經烏克蘭往歐洲各國。去年開始，中歐班列已開行往烏克蘭基輔、敖德薩的班列。

中國去年取代俄羅斯成為烏克蘭最大貿易夥伴，中國的工業製品、烏克蘭的農產品，都成為推動兩國貿易和中歐班列的動力。兩國若簽署雙邊自由貿易和投資協議，當可更帶動發展。一是與現時中歐班列大部分經波蘭的可作競爭；二是中國產品可在烏國加工裝配，一如白羅斯例子，方便在烏國出口歐洲及本銷，對勞動力過剩、開工不足的烏克蘭經濟有大裨益，也可推動烏西的農業發展，用中國投資整合烏東的原有工業生產基地。進口中國的工業製品可增加市場供應，平抑物價，減少從歐洲的高價進口。出口中國便與俄羅斯出口一起在中國市場替代來自美國、澳洲的進口。與中國合作，既減少與俄羅斯的矛盾，消除軍事壓力和支出，也有利於與烏東地區談判復合。而且推動工農業以至中轉服務業的發展，對全國恢復經濟有重大助力。

烏克蘭獨立30年，政變頻仍，社會民生與經濟一落千丈，民眾已然不滿，只是美國與國內新納粹主義勢力挾持，一直發展不了。借此契機，便可翻身。

中國與烏克蘭合作也可壓抑東歐的極右反共勢力的氣燄，北方抑制波羅的海小國，護衞白羅斯，西向促成烏克蘭與匈牙利、捷克、斯洛伐克的中歐班列通道，也有助俄羅斯保黑海的控制權，作用巨大。