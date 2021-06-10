2014年反中亂港勢力發起「佔領中環」，逼北京在政改問題上「徹底讓步」，所使用的手法，就是美國在全球多個地方發動「顏色革命」的路數。其參與者的標記是弄個「黃絲帶」或「黃雨傘」，「黃」就是他們的「革命」顏色。這個「黃」更於2019年的反修例暴亂、也即他們所說的「反送中運動」中，在香江「怒放」。

後來，暴亂日甚一日，遍地烽火，黃絲帶和黃雨傘實在太不搶眼，在和警察打鬥中，黃雨傘「供不應求」，五顏六色的雨傘，特別是最常見的黑色雨傘大派用場，加上暴徒以一身黑衣馳騁街頭廣場，打砸搶燒堵路，好不「威風」，成為美國議員眼中「一道美麗的風景線」。於是，「黃色」退位，退出公眾視野。人們一說起反修例暴亂，就是黑暴如何、黑衣人如何，黃絲帶、黃雨傘黯然失色也。

不過，黃色的影響力在文化層面還是很大，人們用「黃」形容黃律師、黃教師、黃醫護、黃記者、黃公僕等等。如果沒甚麼「專長」身份，或只是學生，那就還公稱其為「黃絲」。後來，這些黃絲還組織舉辦了「黃色經濟圈」，專門招呼「黃人」或支持「黃業」的消費者。「黃圈」的存在意義，據稱是為了給「光復香港，時代革命」提供經濟支持。一時間，香江似乎是黑黃當道，然曇花一現也。

《港區國安法》利劍出鞘，首先完蛋的是黑暴，再無黑衣人敢肆意在大街小巷暴恐、打砸搶燒。至於「黃」嘛，則掃之要用些時間，因為這些「黃人」雖曾支持暴亂或活躍在暴亂現場，在自己的職場和工作中為「黑暴」提供了支援和幫助，但他們只要沒有在「犯罪現場」被抓住，事到如今就絕大多數還很「安全」，「沒事」也。

這些黃絲、黃人絕大多數是聰明人、膽小人、惜身保命人、見風轉向人、懂得隱忍人、「縮骨起飛腳」人，只要反中亂港集團被打掉，組織者、策劃者被清除，蛇無頭不行，國安法震懾力常在，香港之「黃」也就再難鬧事，終被抹掉也。